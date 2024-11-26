教宗接見耆那教徒，鼓勵共同致力於團結與和平

適逢耆那教國際代表團前來梵蒂岡出席會議，探討如何攜手努力讓世界變得更美好，教宗接見代表團成員，並邀請他們為病重的聖座宗教交談部部長阿尤索樞機祈禱。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月25日上午在梵蒂岡接見了耆那教國際代表團。在倫敦的耆那教協會帶領一個國際性團隊前來參加多場聚焦於多元與包容的會議。

這些會議屬於耆那教徒與基督徒數十年來「不斷取得進展的對話」的一部分。在聖座宗教交談部的推動下，雙方一起努力為我們的世界建設一個更美好的未來。

教宗在講話中首先請在場眾人為聖座宗教交談部部長阿尤索（Miguel Ángel Ayuso Guixot）樞機祈禱。他身患重病、生命垂危。

關懷窮人、照料共同家園

教宗指出，要齊力找出方法來照料大地、關懷社會上的貧困弱小，這一切「在我們的時代越來越重要」。在這些方面，教宗籲請眾人一起努力、負起共同責任。

當今社會竭力應對的許多問題，根源都是個人主義和冷漠態度。這造成對他人尊嚴與權利的輕視，「尤其是在多元文化的背景下」。

當某些團體對少數群體施加威脅恐嚇、加以排斥時，卻有其他團體積極促進友誼、關懷，以及持久的和平。

繼續傳播希望

教宗鼓勵每一個人繼續積極努力，推廣那些「在信徒與眾人身上增進人情味的活動」，以應對社會上的種種阻礙。

教宗期勉大家勇敢地「繼續傳播希望」，致力於推動普世友愛。如此一來，所有善心人士都能「傳揚愛，扶持有需要的人，同時也尊重他們的差異」。

教宗最後感謝在場眾人的付出。他表示，「這種風格帶給我們常新的動力去彼此關懷並照料共同的家園」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html