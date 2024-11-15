教宗接見在加沙獲釋的以色列人質

教宗接見了去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列後被囚禁數月的人，他們中也有兒童。

（梵蒂岡新聞網）一部分於去年10月7日在哈瑪斯的殘暴襲擊事件中遭綁架並被囚禁加沙數月的以色列人質，在獲釋放後於11月14日來梵蒂岡晉見教宗方濟各。這個小團體共16人，其中包括兩名兒童。他們中的一人贈送給教宗一件印有塔爾·肖汗姆（Tal Shoham）的名字的球衣，塔爾是這人的親戚，塔爾和他的妻子、孩子、岳母及其他親屬均遭綁架。這些人中的幾個人後來在卡塔爾、埃及和美國斡旋促成哈瑪斯和以色列臨時停火的協議中獲釋。

教宗當天接見的這些人向他展示了他們手中拿著的紙牌子，上面有他們的家庭成員的面孔、名字、年齡，並寫著“帶他回家”等字樣。教宗把手放在每一張有面孔的紙牌子上以示祝福，隨後，他靜默祈禱片刻。

以色列駐聖座大使館在其社交平台X上貼文，稱這是“令人感動”的會見，教宗表達了他的關懷之情，並表示他要為在加沙地帶仍被關押的其他人質的獲釋而努力。

自從去年10月7日爆發哈瑪斯襲擊事件以來，教宗每次在公開講話中都為被綁架的人獲釋發出呼籲，指出釋放人質、停火、為民眾提供人道援助，是解決襲擊事件引發的衝突的緊迫且必要的條件。哈瑪斯去年10月7日的襲擊事件導致1100多人死亡、240人遭綁架，其中包括婦女、長者和兒童。

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