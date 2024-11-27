教宗公開接見：福音是“喜訊”，宣講時不可愁眉苦臉

教宗方濟各在要理講授中，省思了聖神的效果並談到喜悅地活出信仰的重要性。他以聖斐理伯內利為例，指出應喜樂地傳福音並對寬恕持開放態度。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月27日上午在聖伯多祿廣場主持週三公開接見活動，在要理講授中省思了聖神的效果，也就是聖保祿宗徒所稱的“仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制”（迦五22）。

這一天，陽光燦爛，一萬多名信友聚集在廣場上，教宗和幾名兒童乘坐白色吉普車來到大殿前的石階上，後面尾隨著許多來自巴黎的少年，他們正在為領受堅振聖事做準備，大約上百名，年齡都在12歲上下。教宗坐下後，這些少年也坐在講台前，給接見活動增添了特別的色彩。

恩寵與自由

教宗在要理講授中首先表明，當我們談聖神的效果時，也需考慮到在天主的恩寵與人的自由之間常有一種合作。聖神的效果與神恩不同，“神恩是聖神為了教會的益處隨其心願賜予所要賜予的人，聖神的效果則是恩寵與自由合作的結果”。

“這些效果常表達人的創造力，在人身上‘信德憑著愛德行事’（迦五6），有時是以令人驚嘆和喜悅的方式進行。在教會內不是人人都能做使徒、先知、福傳者；但每個人都能且必須無區別地成為仁慈、忍耐、謙卑的人，以及和平的締造者而非戰爭的製造者。”

福音的喜樂有感染力

教宗援引《福音的喜樂》勸諭，提到喜樂。喜樂是教宗在要理講授中予以深化，也是他極為重視的一個課題。教宗說，喜樂是一種滿足感，與曇花一現的滿足感不可同日而語，後者轉眼即逝，或者一時過後不能再令人滿足，甚至令人厭惡。福音的喜樂不僅不受時間不可避免的損耗，反而會因與他人的分享而倍增。

“有時會有悲傷的時刻，但與耶穌在一起，就有喜樂和平安。（......）青春、健康、氣力、幸福、友誼、愛......可能持續一百年，但不會再多了，很快就會過去。”

傳福音不可愁眉苦臉

教宗強調，是“心中的急切”催促我們去尋求和平、愛和喜樂。他以聖斐理伯內利為例，歷史上稱這位聖人為“喜樂的聖人”。教宗說，“他對天主的愛，有時似乎會讓他的心爆裂開來。在更圓滿的意義上，他的喜樂是聖神的效果”。他吩咐青年人不要有顧慮或憂鬱。

教宗又補充了這位聖人完全效法耶穌的一個獨特特徵，那就是他寬恕一切。教宗藉此再次提醒眾人，尤其是聽告解的人：天主寬恕一切，祂總是寬恕，這就是喜樂！

“這位聖人參與了1575年的禧年，他以實際行動豐富了禧年的慶典，去七聖堂朝聖，並在隨後保持了這個習慣。在他那個時代，他憑著喜樂成了一名真正的福傳者。‘福音’一詞意即喜訊。因此，傳福音時不可板起面孔和哭喪著臉，而要帶著那發現寶藏和珍珠的人的喜樂。”

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