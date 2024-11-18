教宗方濟各：不要忘記窮人，基督徒不可對他們轉面不顧

在第8屆世界窮人日彌撒中，教宗呼籲教會、各國政府及國際組織對窮人有憐憫之心，基督徒更應成為“上主臨在的標記”，接近有需要者的痛苦，撫慰他們的創傷並改變他們的命運。

（梵蒂岡新聞網）“請不要忘記窮人！”這是教宗方濟各在第8屆世界窮人日彌撒的講道中，向教會、各國政府、國際組織，以及“我們每個人和所有人”發出的呼籲。這台彌撒於11月17日上午在聖伯多祿大殿舉行，聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉（Rino Fisichella）總主教在彌撒中主祭，大殿裡擠滿了窮人，彌撒後他們在保祿六世大廳與教宗共進午餐。

在此時的黑暗中閃爍著不可動搖的希望

教宗在彌撒講道中，重溫當天彌撒中誦讀的《馬爾谷福音》的章節，指出耶穌先是告訴門徒們祂將受到的苦難，描述那些目睹耶路撒冷被毀的人的心境，但也立即談到人子的光榮到來（參閱：十三24-26）。教宗表示，“正當一切似乎崩潰之際，天主來到，天主臨在，天主聚集我們，使我們得救”。

“耶穌邀請我們有一種更敏銳的眼光，有能“解讀”歷史事件的雙眼，即使在我們的內心和時代處在焦慮時，我們也能發現一種不可動搖的希望在閃耀。”

在世界的不義面前感到焦慮和無能為力

在當天的世界窮人日，教宗邀請眾人反思兩個現實，即“焦慮和希望”，它們“在我們內心的戰場上始終在彼此角逐”。首先是在當代彌漫的焦慮情緒，“社交媒體誇大問題和創傷，使世界變得更加不安，未來更加充滿不確定性”。教宗強調，如果我們的目光“只停留在這些事件的敘述上，焦慮就會在我們內心占據上風”，因為今天也如福音段落所描述的那樣，“我們看到太陽昏暗，月亮不再發光，我們看到飢餓和貧困令許多弟兄姐妹難以忍受，我們看到戰爭的恐懼和的死亡”。

“我們目睹周圍，不義給窮人造成痛苦，但我們也尾隨那些認命的人的思維，他們因安逸或懶惰，認為‘世界就是如此’，‘我無能為力’。於是，基督信仰也淪為一種無害的虔誠敬禮，既不打擾當權者，也不做出具體的愛德行動。”

耶穌的復活燃起希望

接著，教宗援引《福音的喜樂》勸諭，提醒眾人，“當不平等現象加劇，經濟壓迫最弱勢群體，當社會沈迷於金錢和消費的偶像崇拜時，窮人和邊緣化的群體就別無選擇，只能繼續等待” （參閱54）。但在當天福音描述的末世場景中，耶穌也“燃起希望”，稱人子“帶著大威能和光榮”降來，由四方聚集“祂的選民”（谷十三27）。如此一來，祂“擴展我們的目光，使我們即使在世界的不穩定和苦難中，也能學會感受到天主之愛的臨在，祂接近我們、不遺棄我們、為我們的救恩施展作為”。

“同樣，我們也蒙召去解讀我們塵世生活的境遇：在似乎只有不義、痛苦和貧困的地方，正是在那悲慘的時刻，上主接近我們，將我們從奴役中解救出來，使生命煥發光輝。”

你注視所幫助的人的眼睛嗎？

教宗解釋，為能如此做到，我們必須“憑著我們基督徒的關懷，憑著我們基督徒的友愛”。“這不是把一枚硬幣扔到需要幫助者的手上。對於施捨的人，我會問兩件事：‘你是觸摸他人的手還是扔下硬幣？你是看著你所幫助的那人的眼睛，還是望向別處？”

接近窮人的痛苦

教宗最後表示，作為基督的門徒，我們應藉助聖神的力量在世界上播撒希望。“即使一個封閉世界的陰影變得濃厚，我們依然能夠而且必須點燃正義與團結互助的光”（參閱：《眾位弟兄》通諭，9-55）。

“祂的恩寵使我們發光，使我們充滿憐憫和仁愛的生活成為上主臨在的標記，始終接近窮人的苦難、撫慰他們的創傷並改變他們的命運。”