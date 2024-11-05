教宗主持彌撒，緬懷已故的樞機和主教們

教宗方濟各在聖伯多祿大殿主持彌撒，追思過去一年來去世的樞機和主教們。他指出，上主總是垂聽罪人的祈禱，基督敞開心扉拯救世界。當人的生命即將熄滅時，天主的愛使人脫離死亡而獲得自由。

（梵蒂岡新聞網）“耶穌，請祢紀念我。”（參閱：路二十三42）這是教宗方濟各11月4日星期一上午在聖伯多祿大殿為過去一年來去世的樞機和主教們主持追思彌撒時，在講道中引用《路加福音》中的一句話。當天彌撒的共祭神長共有五十多人，其中包括樞機和主教。過去一年來共有7位樞機和123位主教去世。

右盜代表我們大家

教宗在對福音的反思中強調，那在生命的最後一刻懇求耶穌的右盜“代表著我們所有的人”。教宗說道：“讓我們默思這行為：請你紀念，紀念。紀念的意思就是‘再次帶到心中’，再次想起，放回心中。那個與耶穌同釘十字架的人將極大的痛苦轉化為祈禱：‘耶穌，請把我放在祢的心中。’他並沒有以失敗者的那種撕心裂肺的聲音請求，而是用充滿希望的語氣。”

天主始終垂聽罪人的祈禱

接著，教宗說：上主一如既往地垂聽罪人的祈禱，直到最後。基督敞開的心懷被痛苦刺穿來拯救世界，這是一顆敞開而沒有關閉的心：祂接納奄奄一息、垂死者的聲音。耶穌與我們同死，因為祂為我們而死。”

教宗繼續說道：“當人的生命即將熄滅時，天主的愛使人脫離死亡而獲得自由。因此，被定罪者獲救贖；陌生人成為朋友；十字架上短暫的相遇將在平安中永遠常存。這讓我們稍加思考。我如何與耶穌相遇？或者更好地說，我如何讓耶穌與我相遇？我是讓祂與我相遇，還是在我的自私、我的痛苦、我的自負中把自己封閉起來？我感到自己是個罪人，以便於上主來與我相遇，或者我覺得自己是個義人並說：“祢為我沒用。去吧！”

得救的希望

隨後，教宗向所有參與彌撒的人士說：“親愛的弟兄姐妹們，只要轉向天主的聖心，今天的人，以及古往今來的人都能夠盼望獲得拯救，即使‘在愚人看來他們算是死了’（智三2）。事實上，上主的記憶守護著整個歷史。記憶就是守護。祂是一個富有憐憫和仁慈的審判者。作為審判者的上主親近我們；祂是親近人、憐憫人及慈悲的上主。”

最後，教宗方濟各邀請在場的眾人追思已故的樞機和主教們，並為他們獻上祈禱，願他們坐在天主的宴席中，與天國的諸聖人永享天主永恆的喜樂。

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