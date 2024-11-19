教宗方濟各：11月9日各教區紀念本區的聖人、真福及天主之僕

教宗方濟各邀請每個地方教會在同一天重新發現並傳承那些在基督信仰旅程和地方靈修中具有非凡意義的信仰典範。為此，各主教團可制定並提出牧靈指導方針。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在11月16日發佈的一封信中決定，自即將到來的2025年禧年起，每年的11月9日，即拉特朗大殿奉獻日，各地方教會都應紀念和敬禮那些在基督信仰旅程和地方靈修中具有重要意義的聖德人物。

同一天紀念聖人、真福、可敬者及天主之僕

教宗強調，聖德並非人類努力的結果，而是為天主的行動敞開心靈；聖德是一項普世的聖召，這也是梵二教導的核心。教宗表示，各地方教會在同一天紀念所屬地區的聖人、真福、可敬者及天主之僕，具有重要意義。

“這並不是在禮儀年歷中新增一個紀念日，而是通過適當的舉措，例如在禮儀之外的活動，或者在禮儀內適當時機，如講道或其他合適的環節中，提醒人們關注這些在地方基督信仰旅程和地方靈修中具有代表性的人物。”

主教團可制定指導方針

教宗寫道：“此舉將使各個教區團體得以重新發現或傳承那些非凡基督門徒的記憶，他們留下了復活主臨在的鮮活印記，今天仍然是我們邁向天主的共同旅程中的可靠嚮導，保護並支持我們。為此，各主教團可制定並提出牧靈指導方針和行動路線。”

日常生活中的聖德

在信函中，教宗方濟各再次強調他所說的“鄰家的聖德”或“日常生活中的聖德”的重要性。這種聖德始終豐富地存在於普世的教會中。他鼓勵信徒與那些“可以被合理視為我們的朋友、同行者”的人建立持續而深切的關係，他們幫助我們充分實現洗禮聖召，並展現了教會最美的面貌——聖潔且為聖人之母的教會。

教宗提醒人們勿忘那些殉道者、天主之僕及可敬者。同時，他列舉了許多可以在每個人日常生活中找到的聖德典範，例如：“忠實地履行彼此的愛並敞開生命之門的夫妻；在各自職業中支撐家庭並合作傳播天國的男女；懷著熱忱追隨耶穌的青少年和年輕人；通過牧職將恩寵的禮物傾注於天主聖民的牧者；通過活出福音勸諭成為基督新郎生動形象的男女會士。”

最後，教宗還特別提到那些貧窮、患病和受苦的榜樣，“他們在自己的軟弱中找到了來自神聖導師的支持”。

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