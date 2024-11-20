在被核戰爭威脅的世界，教宗敦促各宗教信徒為和平努力

在聖座宗教交談部與伊朗「跨宗教和跨文化交談中心」舉行聯合座談會的機會上，教宗方濟各接見與會者，期勉基督徒與穆斯林一起為和平而努力。

（梵蒂岡新聞網）我們的世界「被仇恨、敵意、戰爭及核子衝突的威脅分裂並撕裂」，為此教宗方濟各籲請所有相信和平之主的信徒「祈禱並努力，以促進全人類的對話、修和、和平、安全，以及整體發展」。教宗方濟各11月20日上午在梵蒂岡接見聖座宗教交談部與伊朗「跨宗教和跨文化交談中心」第12屆座談會與會者，表達了這個期許。

揀選德黑蘭總主教為樞機

教宗首先談到他揀選德黑蘭總主教馬蒂厄（Dominique Joseph Mathieu）為樞機的決定，闡明這表達出他「對伊朗教會的關懷與重視，以及對整個國家的尊敬」。

「天主教會在伊朗的生活、這個小小的羊群，非常貼近我的心。」教宗如此說道，並表明他深知其挑戰。這個地方教會「堅毅地為基督作見證，為整個社會的益處作出默默卻重要的貢獻，同時抵拒一切關於宗教、種族或政治的歧視」。

家庭是教育的首要場所

本屆座談會的主題是「教育青年，尤其是在家庭裡：基督徒與穆斯林的挑戰」。教宗感嘆道：「多美的主題！家庭是生命的搖籃，是教育的首要場所。」

「我們是在家庭裡學會邁出最初的步伐，學習聆聽他人，認識並尊重他們，幫助他們，並且與他人和睦共處。」

跨宗教的婚姻

提到基督徒與穆斯林共同的教育挑戰，教宗談論了不同宗教信仰者結婚的複雜現實。他引用《愛的喜樂》宗座勸諭，說：「顯而易見的是，這樣的家庭背景是跨宗教交談的絕佳場所。」（參閱：《愛的喜樂》宗座勸諭，248號）

由於日新月異，在某些社會裡信仰日漸薄弱，對家庭造成直接的影響，教宗相信，「家庭為了實踐其教育使命，需要每個人的支持，包括國家、學校、其宗教團體和其他機構的支持」。

與人類大家庭相遇

此外，跨宗教交談也「幫助我們跳出自己家庭固有的思考和行動模式，在更廣闊的人類大家庭裡對相遇開放」。

教宗最後闡述了我們要如何教育年輕世代。「我們必須永不疲倦地談論每個人、每個團體、每個民族的尊嚴與權利，並為此而努力。」良心和宗教的自由乃是一切權利的基石。

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