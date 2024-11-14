教宗接見善會成員：接觸和救濟窮人是教會的“聖事生活”

“無家可歸者聖母接待廳”和“加俾額爾·羅塞之友協會”的成員晉見了教宗方濟各。教宗強調，陪伴“窮人中最可憐的人”、使愛的福音有具體的面容，這很重要。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月13日主持公開接見活動前，在保祿六世大廳內的小廳接見了大約70名“無家可歸者聖母接待廳”（Foyer Notre-Dame des Sans-Abri）和“加俾額爾·羅塞之友協會”（Associazione Amis de Gabriel Rosset）的成員。這兩個善會以照顧居無定所者和社會邊緣人為宗旨，在紀念創始人羅塞去世50週年之際前來梵蒂岡晉見教宗。教宗首先提醒他們“天主的3件事”，即親近、憐憫和溫柔。

在這兩個善會照顧的人群中，包括孤身的女性、處於困境的青年及得不到幫助的長者，教宗稱這些人是“窮人中最可憐的人”，他們的呼喊必須得到聆聽，在他們面前不可轉面不顧，也不要視而不見。

“接觸一個窮人，救濟一個窮人，是教會中的‘聖事生活’。你們是天主慈悲與憐憫的工匠：藉著陪伴無家可歸的人，你們使愛的福音有具體的面容。透過為他們提供一處住所、一餐飯、一個微笑，伸出你們的雙手而不怕被弄髒，你們就幫助他們恢復尊嚴，你們的工作也觸動了我們這個常是冷漠的世界的心。”

慈悲與憐憫，天主的溫柔標記

藉著，教宗方濟各勉勵在場的人，“將自己置身於”童貞聖母瑪利亞的“學校”，她“張開雙臂迎接所有人，因為每一個人在基督身旁都有一席之地”。教宗表示：“慈悲與憐憫、友愛與開放、伸出援手與拒絕丟棄文化：正是在這些具體的愛的行動中，教會成為天主溫柔對待祂所有子女的活標記。”

恢復邊緣人的尊嚴和希望

教宗續說，聖母瑪利亞首先是“內在生命的女性......對天主的驚喜敞開心扉”，聖母瑪利亞回應脆弱的弟兄姊妹的需要，但她更是“提前”回應他們，不怕“觸摸世上的苦難”。教宗最後鼓勵在場的人，“以愛的力量”善盡他們的服務。“你們要讓如此多的男人和女人即使在考驗中，也要重新拾回他們的尊嚴和他們的希望”。

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