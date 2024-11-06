教宗探訪額我略大學：不可將知識可樂化，讓世界看到希望

教宗方濟各會晤了宗座額我略大學的學術團體，這一天是該大學的學術日。在此機會，教宗發表了長篇演講。最後，他為幾個學生頒發了學術獎，並私下會晤了耶穌會士們。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月5日探訪了位於羅馬市中心的宗座額我略大學，這是一所繼承了依納爵·羅耀拉創建的羅馬公學的古老高等學府。這一天是該大學的學術日，同時也紀念由大學部（Collegium Maximum）、宗座聖經學院、宗座東方學院共同組成的新的宗座額我略大學。這項合併是根據教宗方濟各2019年的親筆函並於今年5月19日生效的大學章程法令。

教宗來到額我略大學後，受到整個學術團體的熱烈歡迎，3位樞機也在場迎候，他們是：吉蘭達（Gianfranco Ghirlanda）樞機、拉達里亞（Luis Ladaria Ferrer）樞機和門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機。耶穌會總會長蘇薩（Arturo Sosa）神父和額我略大學校長萊維斯（Mark Andrew Lewis）神父先後發表了致詞。

額我略大學的新面貌

接著，教宗發表了長篇演講。他首先提到這3所高等學府的合併，強調這“不是簡單的行政重組”，而是“羅馬主教長期以來持續託付於耶穌會的使命更上一層樓”。教宗表示，“人在走路時只擔心不要跌倒，結果跌跌撞撞……我們必須知道要往何處去，不能失去視野，因為它將每個人的道路與當下和最終的目標連在一起”。

不要靈性可口可樂

教宗強調，同樣地，在大學裡，願景與目標的意識可以阻止研究與教學的“可樂化”，而“可樂化”能導致靈性“可口可樂”。不幸的是，有許多“靈性可口可樂”的門徒！由此可知，大學的使命是“來自上主的啟迪和扶助”。

“這是一個該當透過培育行動來表達使命的場所，但需要投入心力。培育首先是對人的關懷，因此是謹慎、珍貴且細膩的愛德行動。否則，教育行動會變成乾枯的智力之上或不當的自戀，一種十足的精神慾望，把別人的存在只能當作鼓掌的觀眾、填滿執教者自我膨脹的空盒子。”

自我膨脹和空教室

針對這種情況，教宗講述了一個“有趣的故事”。一位教授某天早上來到教室上課，但教室內卻空無一人，他走到講台前才覺察到這個情況。教室外面掛著一塊紙牌，上面寫著：“教室被無限膨脹的自我所占據。沒有一個空位。”這是學生們的惡作劇。教宗評論道，“一旦不用心投入，就會顯而易見……”。

教育不應是一種特權

教宗指出，昔日“教育曾是一種特權”，這種情況至今尚未消失。他提到米蘭尼（Lorenzo Milani）神父說過的一句話，學校“就像是一家治療健康人、卻拒絕病人的醫院。但失去了窮人，學校也就喪失了”。

“順便問一下：你們是否在實施《福音的喜樂》勸諭？你們有沒有考慮到人工智能對教學和研究的影響？任何算法都不能取代詩意、諷刺和愛；學生們需要發現幻想的力量，看到靈感的萌芽，與自己的情感相處，並懂得表達自己的感受。”

無償的愛使人擺脫貪婪和操控

教宗屢次籲請眾人“在關係、方法和目標上落實那種無償的精神”，因為“正是無償的愛使所有人成為僕人，沒有主人。大家彼此相愛，承認每個人的尊嚴，沒有一個人被排除”。正是無償的愛“使我們向慈悲天主的驚喜敞開心懷，擺脫貪婪、獲得自由”。正是無償的愛使“智者和教師具備美德”，在施教中“不操控也不將功勞歸於自己”。

觸摸世上的苦難

對於今日的挑戰，首先是戰爭，教宗說，“世界陷入一片火海，戰爭的瘋狂用死亡的陰影覆蓋了各種希望。我們能做什麼？我們能希望什麼？”我們能做的，就是“解除我們言詞的武裝，使用溫柔的言詞。我們需要重新找回一種具體化神學的路徑”。

教宗吩咐額我略大學團體，“智慧的產生不能來自書桌前構想的抽象概念，而是看到和聽到具體歷史的苦難”，來自於“接觸人民的生活和文化的象徵，聆聽隱藏的問題和從窮人受苦的軀體發出的呼煥”。

需要觸摸這個受苦的軀體，有勇氣在泥濘中行走，弄髒自己的雙手。不再像過去那樣，神學居高臨下地看所有人，“現在是大家都要謙遜的時候了，承認自己不知道，承認需要他人，尤其是那些與我們自己想法不同的人……”。

解除注視、思想與言語的武裝

教宗呼籲，“少一些講台，多一些無等級的桌子，大家並排而坐，都是知識的乞丐，一同觸摸歷史的創傷”。 遵循這樣的風格，“福音才能轉換人心，回應生命的種種問題”。然而，要能如此做到，就“需要將學術空間轉變為一所心靈之家”。

“放下武器，把對方放在同一層面，注視他的眼睛，解除防備，解除思想的武裝、言語的武裝、注視的武裝，然後站在同一高度，好能彼此對視。不存在自上往下的對話。只有這樣，教學才能成為一種慈悲的行動。”

私下會晤耶穌會士們

最後，教宗勉勵在場的教員，要幫助學生不迷失在“知識的迷宮裡”和“堆積支離破碎的知識”中，而是“繼續以諷刺的味道”品嚐奧妙的美味。會見結束時，教宗為一些學生頒發了學術獎，以此表彰他們在這所大學的三大使命中取得的成就。

教宗離開額我略大學之前，與60幾位不同年齡的耶穌會士舉行了私下會晤。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html