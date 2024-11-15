教宗：應「全面」捍衛生命，捍衛人、而非規則

在宗座生命科學院正在舉行研討會之際，教宗方濟各致函與會者，再次邀請他們超越片面利益，以實現具體的友愛。

（梵蒂岡新聞網）公共利益首先是「一種實踐」，由「友愛接納」和「共同尋求」真理與正義所組成。由於人們眼中只有「片面利益」，當今世界「充斥著衝突與對立」，在這樣的世界上務必振興教會社會訓導的這一基石。教宗方濟各在寫給一場研討會與會者的信函中如此表示。該研討會由宗座生命科學院舉辦，從11月14日下午起在羅馬加理多大樓舉行，主題為「公共利益：理論與實踐」。

在社會與文化背景下有關生物倫理的討論

對教宗方濟各來說，出於許多原因，這場研討會「意義格外深遠」。首先，「倘若人們確實渴望守護在各種環境和處境下的人類生命，就不能不把生命的議題，從最經典的議題到生物倫理的討論，都放在社會與文化的背景中，放在各種現象發生的背景裡」。

捍衛生命的使命「不可侷限於少數面向或時刻」，卻要將生存、社會和文化等所有面向「全面」列入考量，以免「效果不彰，或是陷入意識形態的誘惑」。後者捍衛的是抽象規則，而非具體的人。

不同學科為人類的將來通力合作

其次，教宗也強調，這次有幾位不同背景、擔任領導職務的婦女出席了研討會。教宗表示，「不論是在社會還是在教會，我們都需要聆聽女性的聲音」，都需要不同學科為人類的將來通力合作、集思廣益。世界上的所有文化都能貢獻己力，提出需求和資源，如此一來我們將能「構思並建設一個開放的世界」，如同《眾位弟兄》通諭所說的那樣。

公益常被提到，卻很少落實

提到這份通諭，教宗在信函中強調，「普世友愛在某種程度上是『個人』理解公共利益的方法。公益不只是個理念、政治和社會計劃，更是許多面容、經歷和人際的共融」。

教宗最後祝願那些促進公益的「扎實經濟理論」蓬勃發展。願公益「成為一個真正啟發政治選擇的原則，而不只是一個常被提到卻少有實際作為的領域」。

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