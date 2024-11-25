教宗勉勵青年：不可得過且過，卻要為天主聖愛作見證

指控、認同和真理：教宗方濟各在世界青年節主持的彌撒中以這三個詞展開省思，鞭策青年不要依循世間的邏輯，卻要按照基督的真理來思考。彌撒結束之際，葡萄牙青年將世青節的象徵物交接給了韓國青年，因為2027年世青節將在首爾舉行。

（梵蒂岡新聞網）基督普世君王節，在梵蒂岡聖伯多祿大殿舉行的彌撒中，韓國青年從葡萄牙青年的手中接下了世青節的十字架和羅馬人民救援之母像。這不只是個交接儀式，更是在邁向2027年首爾世青節的旅途中，將許多青年的希望、恐懼和喜樂託付給耶穌和童貞榮福瑪利亞的庇佑。

教宗方濟各說：「讓我們定睛仰望耶穌和祂的十字聖架，仰望瑪利亞、我們的母親：如此一來，即使在困境中，我們也將找到前行的力量，不怕指控、不求認同，卻有尊嚴，確信自己將在聖母瑪利亞的陪伴下得救，不做妥協、沒有精神上的塗脂抹粉。你們的尊嚴不需要塗脂抹粉。讓我們向前行，滿足於為所有人服務，滿足於住在愛內、做真理的見證人。拜託，不要丟失喜樂。」

不怕指控

教宗在講道中提出三個關鍵詞：指控、認同和真理。這些「能幫助我們在旅途中懷著勇氣前行，度過所遇見的種種挑戰」。

談到指控，教宗從主日福音出發，指出比拉多不願意他的轄區動蕩不安，所以迎合那些控告主耶穌的人（參閱：若十八33-37）。通過這段福音記述，教宗邀請青年不要害怕因為跟隨耶穌而「被指控」，不要因為自己沒有隨波逐流而感到犯錯，因為這些指控早晚會不攻自破。

誠如耶穌教導我們的，唯有「愛的事業」永垂不朽，其餘的都不重要。教宗說：「因此，我向你們重申：你們不要害怕世界的『控告』。你們要不停去愛！但要在上主的光照下去愛，為幫助他人而付出生命。」

白白地付出愛

第二個關鍵詞是「認同」。耶穌說，祂的王國不屬於這世界。為此，教宗期勉今天的青年遠離「那些被看到、被認可和被讚賞的慾望」，切莫汲汲營營於尋求他人的認同，避免「惡性競爭、攀比、弄虛作假、做妥協、出賣自己的理想」和尊嚴。

「天主愛你們原本的樣子，而非表面看起來的樣子」。事實上，白白付出的愛讓人幸福、使人得救。這份愛自由自在，與尊嚴和諧共處。

「你們不要對靈魂塗脂抹粉，不要對內心上妝：你們要保持各自原本的樣子：真誠、透明。你們不要做在社交媒體或其他任何環境的『一天之星』。你們蒙召發光的天空更加廣闊：那是愛的天空、天主的星空。」

天主的星空由「一個個小光點」所組成。教宗解釋道，「這些小光點是夫妻忠於彼此的感情、孩童純真的喜樂、青年的熱情、對老人的關愛」。教宗接著邀請在場青年反省：你們是否照顧老人？你們去探望祖父母嗎？你們在生活中慷慨嗎？你們對窮人行愛德嗎？你們在工作上誠實嗎？

自我牢籠的巨大謊言

真理是最後一個關鍵詞，它使我們掙脫自我的牢籠、「一切不義和不幸的根源」。真理使我們懷著「圓滿的尊嚴」開花結果。

教宗談起明年要封聖的青年弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati），敦促眾人不可得過且過，卻要「在愛德中為真理作見證，彼此相愛，如同耶穌愛了我們一樣」（參閱：若十五12）。

「有些人認為，塵世的事『逃得出』天主的手，這不是真的；歷史是由暴力、強權和傲慢的人創造的，這不是真的。我們遭受的許多災難是被魔鬼欺騙的人的作為，但一切最終都要接受天主的審判。」

那些發動戰爭的人將來面見上主時，上主會問他：「你為什麼製造那場戰爭？你為什麼殺了人？」至於我們這些沒有製造戰爭、沒有殺人的人，上主會問我們：「你為什麼做這件事？你為什麼在這件事上不公不義？你為什麼把這些錢花在個人的虛榮上？」

守在十字架旁的聖母

教宗最後提到世青節十字架和羅馬人民救援之母像的交接儀式。他鼓勵眾人仰望耶穌和聖母瑪利亞，並對韓國青年說：「你們韓國青年將要領受十字架、上主、生命的十字架、得勝的標記。但你們並不是獨自領受，你們將與聖母一起領受。是聖母瑪利亞始終陪伴我們走向耶穌：是聖母在艱難時刻守在我們的十字架旁扶助我們，因為她是母親、她是媽媽、她是我們的媽媽。」

對天主聖愛堅信不移

在交接儀式前，教宗也念及戰爭受害者。

他叮囑說：「親愛的韓國青年，現在輪到你們了！你們要帶著十字架在亞洲向眾人宣講基督的愛。你們要勇敢！要勇於為希望作見證，我們今天比以往更需要希望。從交接這些象徵物的地方，但願對天主的愛堅定不移的心，以及萬民之間的手足情誼，能有所增長。但願為所有飽受衝突和戰爭之苦的青年來說，上主的十字聖架和至聖聖母瑪利亞的聖像是支持與安慰。」

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