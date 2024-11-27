教宗：應立即停止生產和使用殺傷人員地雷

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的信函中，教宗向在柬埔寨舉行的《渥太華禁雷公約》第五次審議大會與會者致意。教宗籲請世界各國批准該條約，並譴責了“給平民、尤其是兒童持續帶來可怕痛苦”的裝置，這些裝置還“加劇了恐懼感，擾亂生計，阻礙了修和、和平與整體發展”。

（梵蒂岡新聞網）那些尚未加入《關於禁止使用、儲存、生產和轉讓殺傷人員地雷及銷毀此種武器的公約》的國家應加入該公約，並立即停止生產和使用地雷。教宗方濟各帶著這一強烈建議，於11月25日向在柬埔寨舉行的《渥太華禁雷公約》第五次審議大會與會者致意，該會議於11月25日至29日在柬埔寨暹粒市舉行。在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、聖座常駐聯合國及其專門機構觀察員巴萊斯特雷羅（Ettore Balestrero）總主教宣讀的信函中，教宗強調，《禁雷公約》是“多邊主義取得成功並符合目的”的具體範例，因為它牢牢紮根於“以人為中心和共同責任感”的思維。

為無辜者感到悲痛

教宗遺憾地指出，《禁雷公約》自1999年3月1日生效至今已有25年之久，“殺傷人員地雷和致人傷亡的爆炸裝置仍在繼續投入使用”，衝突反映了人類未能像一個家庭一樣相處。教宗懷著沉痛的心情提到一個悲劇現實，即“敵對行動結束多年之後，這些陷阱裝置仍在給平民、尤其是兒童帶來可怕痛苦，且加劇了恐懼感，擾亂生計，阻礙了修和、和平與整體發展”，並導致受害者人數近些年來不斷攀升。教宗向出席會議人士和國際社會提出的問題是：還有多少無辜的人“將被迫承受衝突的傷痕”。人的生命是神聖的，它的逝去是全人類的損失。

停止地雷的生產和使用

教宗呼籲所有國家加入《禁雷公約》，立即停止生產和使用這類裝置，並採取措施全面落實該公約，“尊重應承擔的責任，以更加緊迫和堅定的態度遵守承諾，並加強合作與國際互助”，否則，“每一次拖延和中斷都會無可避免地增加人類需要付出的代價”。

天主教會的作用

在信函中，教宗感謝所有從事危險排雷工作的人員，感謝為受害者及其親屬提供援助的非政府組織和政府機構。在這些組織中，教宗解釋道，“有非常多受宗教啟發的協會：沒有他們的團結互助網路，很多地方的人民會被拋棄”。教宗保證，天主教會“仍堅定致力於援助受害者，為世界和平做出貢獻”。教宗預祝這次會議“在《禁雷公約》崇高目標的激勵下，成為邁向無雷世界的重要一步，切實保障向受害者提供全面和恢復性的援助”。

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