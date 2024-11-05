教宗：教會應當有如野戰醫院

在「野戰醫院教會」舉行第三屆大會之際，教宗接見與會者，感謝他們幫助窮人和被邊緣化者的工作，並鼓勵他們在三大關鍵領域更新承諾。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月4日在梵蒂岡接見了「野戰醫院教會」（Iglesias Hospital de Campaña）第三屆大會的與會者。教宗說：「謝謝你們為基督徒生活做的見證。請你們繼續傳揚希望與憐憫，關愛他人，促使堅信這真理的人能同心協力為最貧困的人服務。」

這個大會源自於西班牙，旨在響應聖父教宗的號召，做個有如「野戰醫院」的教會，通過憐憫與仁愛來幫助受苦者和被邊緣化的人。

教宗表揚了他們在教會內扶持貧困弱小的工作，特別是在三個領域的使命：宣講基督、修補不平等，以及撒播希望。「在聖神的助佑下，你們促進這三大原則，奮力讓教會像個野戰醫院那樣。」

教宗也強調，務必要照顧孩童、老人、受苦者或逃離戰爭的人。舉例來說，歷經風霜的烏克蘭孩童失去了笑的能力。

見證

這些與會者見證出對弟兄姊妹的接納，以及行動勝過話語的道理。教宗對他們說：「我鼓勵你們繼續在他們這些脆弱的人身上看見基督的面容。」

「如此一來，你們所宣講的基督是始終與他們同行的那一位，因為祂先捨棄了一切、成為貧窮的。」

修補不平等

教宗接著稱讚他們致力於「修補不平等」。「你們通過使徒工作，向社會譴責貧富之間的懸殊絕非天主所願，而且必須公正地予以解決」。

教宗指出，唯有解決這些不平等，才能恢復社會架構。「沒有人可以對他人的痛苦冷眼旁觀。」

撒播希望

教宗最後勉勵在場眾人「為他們所接待的每一個人」撒播希望的種子，無論他們是無家可歸者或是難民，是脆弱群體的一員或是戰爭受害者，抑或是出於其他任何原因而被邊緣化的人。

「儘管看似『絕境』的情況把我們的弟兄姊妹壓得難以喘息」，但是教宗提醒道，「基督徒的望德大過於任何處境，因為它以天主、而不以人為基礎」。

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