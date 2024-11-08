教宗接見西班牙修生：你們要推動與天主子民的親近

教宗方濟各接見了未來的司鐸們，將他們的奉獻生活與他們所紀念的“保存”聖體節日相提並論。教宗特別提到這項活動的3個時刻：舉行感恩聖事、全天明供聖體，以及聖體遊行。

（梵蒂岡新聞網）親近天主、親近主教、彼此親近並親近天主子民。教宗方濟各11月7日上午在樞密會議廳接見了西班牙托萊多的大約120名修生，對他們作了上述勉勵。教宗解釋，司鐸“必須推動親近”的關係。首先是親近天主，找到能與上主相遇的方式；其次是“親近主教”，而主教也應“親近司鐸”。司鐸若不親近他的主教，就成了“跛子”，缺少些什麼；第三是“司鐸彼此親近”，這要從修道院開始；最後是“親近天主忠信而聖潔的子民”。

依照“古老的傳統”，這所修道院每年11月紀念頭一次將聖體保存在其小堂的聖體龕內。因此，修生們來到羅馬朝聖，走向“慈母教會”，將之視為“悔過自新的一站”。教宗在向修生們的講話中強調，“注視天主聖潔子民樸實的靈修常有益處”。接著，教宗提到這項紀念活動的3個時刻：舉行感恩聖事、全天明供聖體，以及聖體遊行。

教宗告訴修生們，這幾個階段提醒“你們正在準備司鐸職的基本要素”。藉著舉行感恩聖事，“耶穌來到我們的生活中，向我們證明祂的大愛”，並“召叫我們，作為教會，使我們臨在於司鐸職與子民、聖事與聖言中。換言之，就是讓祂在世上占據你們的生命和你們的心”。

然後是全天明供聖體。教宗表示，這個時間就是要“只跟祂在一起，在靜默中聽從祂的聲音並且聆聽聖言，以及那些在我們身旁祈禱的人的信德見證”。“唯有面對面的相遇，這種熱愛耶穌的相遇能光照、持續並扶助我們塵世歲月的旅程。願這相遇真正成為一種有成效的推動力，轉變你們的生命”。

最後一個階段是聖體遊行，“因為我們領受了上主是要將祂帶給別人”。教宗指出，我們的牧職正是如此，即“陪伴基督走向祂的子民，陪伴子民走向基督”。因此，我們應“學會在相遇的希望中一起行走”，目不轉睛地注視引領我們的那一位”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html