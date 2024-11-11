教宗接見攜手服務座談會參與者：教育必須關懷人心

教宗方濟各接見第五屆攜手服務全球座談會的參與者，叮囑他們教育在課堂外也繼續延續，天主教學校應當在耶穌教導的啟發下勇敢行事。

（梵蒂岡新聞網）「教育不是我們一離開教室或圖書館就結束的進程；它在生活中，在我們與他人的日常相遇、在我們所走的道路上延續下去。」教宗方濟各11月9日在梵蒂岡接見第五屆攜手服務全球座談會與會者，強調了這一點。

天主教學校應當勇敢行事

攜手服務這個項目集結了眾多天主教高等學校。教宗在接見活動中敦促所有從事教育工作者促進宗教交談，並照料我們共同的家園。教宗坦言，「眾所周知，這任務並不輕鬆，但它讓我們熱心投入！」面對這項挑戰，教宗說：「所有天主教各級學校蒙召勇敢做出必要的改變，遵照我們共同的善師、耶穌的教導來行事。」

為了維持不同倡議之間的一致性，教宗鼓勵他們將《福音的喜樂》宗座勸諭的兩項原則列入考量，即：「關係重於想法」，以及「整體大於局部」。

教會學校的兩大責任

接著，教宗指出了教會學校肩負的兩大責任。首先是教育計劃應當讓學生接觸到周遭的現實，這樣學生就能從經驗出發，學習不只為了自己的益處，更要秉持服務的精神來改變世界。談到這點，教宗提醒眾人要當心意識形態，那是個人成熟的最大敵人。

其次，教宗期勉天主教教育應當推廣「好奇心的文化」，強調提出疑問的藝術。教宗說：「我們要支持年輕人探索他們自己和更廣闊的天地，不把知識縮減為理智能力，卻有靈巧操作的手和慷慨熱情的心來與理智相輔相成。」

教宗建議，實踐這項迫切任務的好方法是要教導關懷人的心，因為教育不只靠理智，也靠心靈和雙手來實現。教宗最後引用他最近頒布的《祂愛了我們》通諭說：「在液態的世界裡，必須重新以心交談（9號），因為唯有從心靈出發，我們才能凝聚不同的知識和意願，使之和諧共存，好能讓聖神引領我們，成為一張由弟兄姊妹組成的網（28號）。」

攜手服務座談會頒獎典禮

在座談會的背景下，也舉行了攜手服務獎項的頒獎典禮。該獎項旨在表彰在天主教高等教育機構內，在團結互助的服務中學習的經驗。該獎項每兩年頒發一次，面向天主教大學和非大學的高等教育機構。

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