教宗：教會需要以基督為中心有關同道偕行的神學省思

教宗方濟各接見了國際神學委員會的成員，勉勵天主教神學家們發展一種“同道偕行的神學”，讓教會的所有組成部分都參與其中。教宗也表示，願意在2025年前往召開尼西亞大公會議的地點，參加慶祝活動。

（梵蒂岡新聞網）重新將基督置於中心，發展一種同道偕行的神學。教宗方濟各11月28日在接見國際神學委員會大約30名成員的講話中，闡述了這兩個重點。這個由聖座教義部部長費爾南德斯（Víctor Manuel Fernández）樞機領導的委員會這幾天召開全體大會，討論將於2025年慶祝1700年前召開的尼西亞大公會議。教宗表示，他有意前往那次大公會議舉行的地點參加慶祝活動。他說：“我打算去那裡。”

兄弟友愛，基本的道義

教宗解釋，那次大公會議是“教會和整個人類行程中的一個里程碑”，因為它表明“在耶穌身上我們能認識天主的面容，同時也能認出人的面容”。一句話，這就是“兄弟友愛”。教宗說：“一種植根於基督的兄弟友愛，對我們而言是一項基本的道義。”

受基督人性啟發的新的文化與社會典範

教宗勉勵國際神學委員會，“為一種正是受到基督人性啟發的新的文化與社會典範提供提示和反省”。教宗說：“今天，在一個複雜而又經常極化、留下衝突和暴力痕跡的悲慘世界中，藉著基督啟示並在聖神內賜予我們的天主之愛呼喚著每一個人，讓我們學習在友愛中前行，成為正義與和平的建設者。唯有如此，我們才能在我們所在的地方播下希望的種子。重新將基督置於中心就是要重新燃起這希望。”

邁出勇敢的一步

教宗向在場人士提出的第二個重點，就是最近召開、以同道偕行為題的世界主教會議第16屆常規會議。教宗表示，蒙蒂尼教宗60年前就提出了這個主題，今天業已“成熟”。“我要說的是，是時候該邁出勇敢的一步了，即發展一種同道偕行的神學，一種能幫助、鼓勵和陪伴同道偕行進程的神學省思，好能邁向一個新的傳教階段，更有創造性和更大膽，受到初傳的啟迪並讓教會所有的組成部分參與其中”。

教宗最後表示，“依靠耶穌聖心，神學就能從泉源中汲水，就能在教會內和世界中結出果實”，同時在聖神的助佑下，不忘“喜樂和幽默的幅度”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html