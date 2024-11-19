教宗方濟各：圖書館應成為和平之地和相遇的綠洲

教宗方濟各接見了全球主要圖書館機構的代表，他們齊聚羅馬，參加由梵蒂岡宗座圖書館發起的國際會議。教宗強調：“面對意識形態殖民主義和記憶的抹殺，我們要以文化關懷來回應。”

（梵蒂岡新聞網）“最嚴重的風險，在於我們所經歷的碎片化世界大戰將延緩你們所見證的文化進步；昂貴的武器將奪去文化傳播所需的資源；衝突將阻礙學生的學習和研究，摧毀學校、大學和教育項目。戰爭摧毀一切。”教宗方濟各11月16日向全球主要圖書館機構的代表們指出了戰爭所帶來的沈重代價。這些代表正在羅馬參加由梵蒂岡宗座圖書館主辦的國際會議，題為“保留並傳承：圖書館的對話”。

教宗方濟各勉勵道：“不要懼怕我們蒙召工作的這個複雜世界！願你們所分享的內容，能夠幫助圖書館培育出那些主耶穌所稱贊的‘經師’,懂得從自己的寶庫里，提出新的和舊的東西，造福眾人。”

圖書館應成為相遇的綠洲

教宗繼續指出，許多文化機構始終“在戰爭和掠奪的暴力面前毫無防衛能力”。教宗說：“讓我們努力確保這種情況不再發生：面對意識形態殖民主義和記憶的抹殺，我們要以文化關懷來回應。如果不僅國家間竪起屏障，還出現虛擬的牆壁，這將是極其嚴重的後果。在這方面，你們圖書館員肩負著重要責任，不僅要保護歷史遺產，還要推動知識傳播。我鼓勵你們繼續努力，使你們的機構成為和平之地、相遇和自由討論的綠洲。”

四項原則

教宗方濟各回憶說，在安傑洛·扎尼總主教剛開始擔任神聖羅馬教會檔案館和圖書館館長時，曾要求他“開放”宗座圖書館。為了支持將圖書館建成和平與交流的場所，教宗特別提到了宗座勸諭《福音的喜樂》中提出的四項原則。

第一項原則是“時間重於空間”。浩瀚的知識寶庫應成為“提供反思時間的地方，敞開通往靈性與超性的大門”。圖書館能夠推動“長期研究，而不執著於立竿見影的效果，在寂靜與默想中培育新的人文主義文化”。

第二項原則是“團結勝於衝突”。圖書館應向“所有知識領域開放，見證不同觀點之間目標一致的共融精神”。

第三項原則是“現實重於觀念”。“現實具有優先性，反思必須始終尊重這一優先性，才能真誠地追求真理。”

第四項原則是“整體重於部分”。教宗總結道：“我們蒙召去調和地方性與全球性的張力，牢記沒有人是孤立的個體，每個人都生活在社會紐帶與網絡之中，都有責任參與其中。”

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