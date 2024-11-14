教宗致函保護兒童會議與會者：為受苦者提供安慰和協助

適逢聖座保護兒童委員會舉辦一場有關在歐洲天主教會內保護弱小的會議，教宗方濟各致函與會者，鼓勵道：「你們投入這事業的奮鬥，是教會持續努力保護弱小者的記號。」

（梵蒂岡新聞網）「為受苦者提供安慰和協助，作為教會關切正義、痊癒及修和的記號。」教宗方濟各在信函中如此勉勵一場會議的與會者。該會議討論的是在歐洲天主教會內保護弱小的使命，於11月13日至15日在聖座保護兒童委員會位於羅馬的辦公室舉行。

持續努力

聖座該部會正是這場會議的主辦方。大約100名與會者當中有主教、司鐸、會士、平信徒，以及幾位受害者和倖存者，他們來自歐洲25個國家。

在11月13日公布的信函中，教宗強調在教會內保護兒童和脆弱成年人的「重要」使命。他向與會者們寫道：「你們投入這事業的奮鬥，是教會持續努力保護我們之間最弱小者的記號。」

團結互助的記號

教宗也不忘現況，指出幾位與會者的國家「正在應對戰爭和衝突的挑戰」：「我想到我們基督徒蒙召做和平的締造者，照顧我們在困境中的弟兄姊妹。因此，你們的臨在是個極具說服力的見證，表達出超越邊界的團結與互助。」

以人和良好實踐編織成的網

此外，在保護弱小方面，這當然是個「更透徹了解和更全力以赴」的契機。與會者們「努力以人和良好實踐編織成一張網」，教宗祝願他們的這份努力有助於「分享所知、互相扶持，並且確保那些保護的計劃確實有效且可以持續下去」。

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