教宗方濟各：以往昔記憶研究歷史，建設一個友愛的未來

教宗方濟各11月21日發表了一封“更新對教會歷史的研究”長信，旨在幫助司鐸們“更好地解釋我們生活的世界。他提醒人們警惕那些主張“忽視歷史，拒絕長輩經驗”的人，“不被平庸所麻木”，而是“通過分享、知識和學習來應對文化消費主義的麻醉性口頭禪”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月21日發表了一封“更新對教會歷史的研究”長信，呼籲人們“以往昔記憶研究歷史，好能建設一個友愛的未來”。

培養真正的歷史感

教宗首先說他寫這封信的動機：“我想分享一些關於研究教會歷史的重要性的想法，特別是為了幫助司鐸們更好地解釋我們生活的世界。我希望在培訓新司鐸和其他從事牧靈工作的人時考慮到這個問題。”

教宗強調培養年輕神學生真正的歷史感的重要性。教宗寫道：“我指的不僅是對基督宗教過去二十個世紀的重大事件的扎實而詳細的瞭解，最重要的是，培養我們作為人類的歷史維度的清晰意識。如果沒有關注將他們與前幾代人聯繫起來的紐帶，沒有人能夠真正瞭解他們最深層的身份，或他們未來希望成為什麼。事實上，對歷史的研究和寫作有助於保持“集體良知的火焰”燃燒不息（《2020年世界和平日文告》）。”

“適當的歷史感可以幫助我們每個人培養更好的比例感和視角，以理解現實的真實情況，而不是我們想象或希望的現實。”

教宗指出，當下人們的“歷史感越來越喪失，這導致進一步的撕裂。一種‘解構主義’，即人類自由聲稱從零開始創造一切，在當今文化中正在大行其道。它留下的一件事是對無限消費的驅動力和空洞的個人主義的表達”。（《眾位弟兄》13號）

與歷史聯結的重要性

接著，教宗表示“所有人都需要重新獲得歷史感”。“如果有人告訴年輕人忽略他們的歷史，拒絕長輩的經歷，看不起過去，期待他所展望的未來，讓他們只做他告訴他們很有吸引力的事情，怎麼才能很容易這樣做呢？他需要年輕人膚淺、連根拔起和不信任，這樣他們才能只相信他的承諾，並按照他的計劃行事。這就是各種意識形態的運作方式：它們摧毀所有差異，以便它們能夠不受反對地統治。”

“為了明白現實，必須從跨時代的角度來對待它，而佔主導地位的趨勢是從扁平的同步角度看待事物：沒有過去的現在！逃避歷史往往表現為一種盲目的形式，它驅使我們把精力浪費在一個不存在的世界上，提出錯誤的問題，並轉向不充分的解決方案。”

因此，“當我們看到人們傾向於忽視過去的記憶或發明能適合主導意識形態的歷史記憶時，就需要更大的歷史感。面對過去歷史的取消或明顯有偏見的歷史敘事，歷史學家的工作，以及他們工作帶來的知識和傳播，可以遏制虛假陳述、修正主義的黨派企圖，以及利用它們來為戰爭、迫害、武器的生產、銷售以及任何其他邪惡辯護”。

“歷史學家的工作和他們發現的歷史知識在今天具有決定性的重要性，可以作為這種建立在無知和偏見之上的致命仇恨政權的解藥。另一方面，對歷史深入和參與性的瞭解清楚地表明，我們無法通過與其後果脫節的草率解釋來理解過去。現實，無論過去還是現在，從來都不是一個可以簡化為天真和危險的簡單現象。正如俗話所說，‘斷章取義的事實只能作為藉口’。歷史學家可以通過對過去做出解釋時採用的嚴格方法，為理解複雜性做出貢獻。一種對改變當今世界和超越意識形態扭曲不可或缺的理解（參閱《眾位弟兄》116，164-165號）。”

對全部真相的記憶

隨後，教宗寫道：“讓我們回憶一下聖瑪竇敘述的耶穌家譜。沒有什麼是簡化、抹去或杜撰的，主的家譜由真實歷史組成。”教宗解釋，教會“絕不是不知道，幾個世紀以來，她的成員中，包括神職人員和平信徒，有些人對天主的神不忠誠。今天，教會也看到了她所宣揚的信息與那些受託傳福音的人的人性弱點之間的差距”。

教宗強調，人們絕不能忘記人類歷史中所有羞恥的事件，如果不記住過去，人類就無法前進。教宗指出：“沒有誠實和清楚的記憶，我們就無法前進......我不僅認為有必要記住暴行，還認為所有在如此巨大的非人道和腐敗中，保持尊嚴的人，無論大小，都選擇了團結、寬恕和兄弟情誼。記住善良也是一件健康的事情......寬恕並不意味著忘記......面對任何原因都無法忘記的事情，我們仍然可以原諒”（參閱《眾位弟兄》247，248，249，250號）。

“與記憶一起，尋找歷史真理是必要的，以使教會能夠啓動——並幫助社會啓動——真誠而有效的和解和社會和平之路。只有以事件的歷史真相為基礎，他們才能做出廣泛而不懈的努力來相互理解，並為所有人的利益而努力進行新的整合。”（《眾位弟兄》226號）

教宗還提到教會歷史與殉道的關係，他寫道，因為“我們知道沒有殉道就沒有教會的歷史，我們永遠不應該失去這種寶貴的記憶。即使在她受苦的歷史中，教會在世界眼中沒有取得勝利的地方，正是她獲得了最偉大美善的時候！”

對教會歷史的學習

教宗鼓勵人們學習教會歷史，而不是去擷趣八卦、膚淺地閱讀或在互聯網摘要中去做“剪切和粘貼”。最後，教宗寫道：“今天，許多人‘向我們施壓，讓我們不付出任何代價地追求成功，詆毀犧牲，並宣揚學習如果不立即產生具體成果，就毫無用處的想法。相反，學習是為了提出問題，不是被平庸所麻木，而是在生活中尋找意義。此外，學習應該使我們能夠重新獲得拒絕當今許多誘人的聲音的權利，這些聲音分散了我們對這種尋求的注意力......這是你的偉大任務：通過動態和強有力的選擇，通過分享、知識和學習來應對文化消費主義的麻醉性口頭禪。’”（《在博洛尼亞對學界的講話》2017年）。

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