教宗任命法雷爾樞機應對梵蒂岡退休基金會的挑戰

教宗方濟各宣布任命法雷爾樞機為梵蒂岡退休基金會的獨任理事。在一封寫給樞機團的信函中，教宗指出迫切需要採取結構性的措施，以達成該基金會的可持續性。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各要求梵蒂岡退休基金會走上「嶄新且難免的改變之路」，以應對梵蒂岡退休體制的種種挑戰，確保聖座在經濟方面的可持續性。與此同時，教宗請他最親近的合作者予以陪伴和支持。

教宗在一封寫給樞機團和聖座各部會首長的信函中宣布任命法雷爾（Kevin Farrell）樞機為梵蒂岡退休基金會的獨任理事，並表示「在應對我們退休體制將來要面臨的挑戰方面」，這決定是「關鍵的一步」。這封信函於2024年11月19日簽署，同月21日由聖座新聞室公布。

當務之急

教宗強調這是當務之急。他指出，「經過獨立專家最新的深入研究後，現在浮現的數據呈現出基金會將來的嚴重失衡」。如果不介入的話，其規模會隨時間的流逝而擴大。

「很遺憾地，當前的體制無法確保在中期對未來世代實踐有關退休的義務。」

聖父教宗解釋道，退休基金會的管理長年以來是歷任教宗關切的焦點。教宗們在道德責任感的推動下，為聖座和梵蒂岡城國的職員提供公平且有尊嚴的退休待遇。

教宗深知，為了處理這個問題，必須作出「艱難的決定」。這需要「特殊的敏銳度、慷慨心，以及每個人作犧牲的意願」。

接著，教宗對法雷爾樞機的領導能力表示充滿信心。他寫道：「對各方面進行深思熟慮的考量後，我希望傳達我今天做的決定，任命法雷爾樞機閣下為退休基金會的獨任理事。」

務必展開新階段

教宗讚許先前從事這項工作的人，但也強調務必「展開這新的階段，它對於我們團體的穩定和福祉極其關鍵」。

教宗方濟各也要求聖座各部會的團結與合作，敦促所有人秉持共同的願景作出必要的革新。

「我們大家現在都清楚意識到迫切需要採取結構性的措施，此事不可再拖延下去，以達成退休基金的可持續性。」教宗如此寫道，並指出跨世代的正義與公平必須始終是指導原則。

籲請祈禱和支持

聖父教宗在信函的結尾處籲請眾人在這極具挑戰的轉變時期多加祈禱並予以支持。

「對於你們各位，我要求在推進這嶄新且難免的改變之路上予以合作。我相信每個人的支持與協助，請你們以祈禱陪伴這時刻。」

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