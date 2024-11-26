教宗：教會努力鞏固家庭與婚姻的紐帶關係

教宗方濟各敦促宗座若望保祿二世婚姻與家庭神學院對不同文化的婚姻觀做研究，表明教會致力於陪伴家庭走他們的成聖之路。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月25日在梵蒂岡接見宗座若望保祿二世婚姻與家庭神學院的教職員團體，強調家庭在教會生活內的核心地位。

教宗說：「眾所周知，對民眾的生活來說，婚姻與家庭多麽關鍵：教會始終關心他們、支持他們，把福音傳給他們。」

然而，有些國家的公共機關「不尊重每個人的尊嚴和自由，不視之為天主子女不可剝奪的權利」。這種態度導致婦女背負了沉重的負擔，迫使她們臣服於人。

教宗表示，教會並不抹滅男女之間的差異，而是教導不可以有性別歧視，因為人人都屬於基督，都是天主救恩計劃的一部分。

陪伴那些帶著過往傷痛、掙扎的人

接著，教宗指出，家庭的福音以婚姻聖事為基礎，為不同文化的天主子民提供一條增進聖德之路。「教會今天不對那些在信仰旅途上掙扎的人關上門。相反地，她為他們敞開大門，因為『所有人都需要仁慈且鼓舞人心的牧靈關懷』（參閱：《愛的喜樂》宗座勸諭，第293號）。」

教宗引用他的《愛的喜樂》宗座勸諭，邀請牧靈工作者陪伴那些「同居卻無限推遲婚姻承諾的男女」，以及離婚再婚者。

「他們在教會內的臨在證明了他們雖然帶有痛苦經驗的創傷，但依然渴望堅持信仰。」教會則不排斥任何一個人，卻一直促進家庭，致力於鞏固恩愛婚姻的紐帶關係。

對文化和婚姻家庭觀念進行研究

文化與人們的婚姻和家庭觀念緊密相連。教宗表示，福音必須本地化，同時也要讓文化散發出福音的馨香。

「我們應對這些挑戰的能力，決定了我們能圓滿實現教會福傳使命的程度。所有基督徒都參與其中。」宗座若望保祿二世神學院可以為這使命作出貢獻，幫助教會理解不同社會及文化的婚姻和家庭觀念。

教宗最後期勉道：「願你們支持夫妻和家庭在世界各地的使命，協助他們成為教會的活石，為忠誠、服務、接納生命和慷慨作見證。讓我們一起追隨基督的步履、並肩前行。」

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