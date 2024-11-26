教宗：教會努力鞏固家庭與婚姻的紐帶關係
（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月25日在梵蒂岡接見宗座若望保祿二世婚姻與家庭神學院的教職員團體，強調家庭在教會生活內的核心地位。
教宗說：「眾所周知，對民眾的生活來說，婚姻與家庭多麽關鍵：教會始終關心他們、支持他們，把福音傳給他們。」
然而，有些國家的公共機關「不尊重每個人的尊嚴和自由，不視之為天主子女不可剝奪的權利」。這種態度導致婦女背負了沉重的負擔，迫使她們臣服於人。
教宗表示，教會並不抹滅男女之間的差異，而是教導不可以有性別歧視，因為人人都屬於基督，都是天主救恩計劃的一部分。
陪伴那些帶著過往傷痛、掙扎的人
接著，教宗指出，家庭的福音以婚姻聖事為基礎，為不同文化的天主子民提供一條增進聖德之路。「教會今天不對那些在信仰旅途上掙扎的人關上門。相反地，她為他們敞開大門，因為『所有人都需要仁慈且鼓舞人心的牧靈關懷』（參閱：《愛的喜樂》宗座勸諭，第293號）。」
教宗引用他的《愛的喜樂》宗座勸諭，邀請牧靈工作者陪伴那些「同居卻無限推遲婚姻承諾的男女」，以及離婚再婚者。
「他們在教會內的臨在證明了他們雖然帶有痛苦經驗的創傷，但依然渴望堅持信仰。」教會則不排斥任何一個人，卻一直促進家庭，致力於鞏固恩愛婚姻的紐帶關係。
對文化和婚姻家庭觀念進行研究
文化與人們的婚姻和家庭觀念緊密相連。教宗表示，福音必須本地化，同時也要讓文化散發出福音的馨香。
「我們應對這些挑戰的能力，決定了我們能圓滿實現教會福傳使命的程度。所有基督徒都參與其中。」宗座若望保祿二世神學院可以為這使命作出貢獻，幫助教會理解不同社會及文化的婚姻和家庭觀念。
教宗最後期勉道：「願你們支持夫妻和家庭在世界各地的使命，協助他們成為教會的活石，為忠誠、服務、接納生命和慷慨作見證。讓我們一起追隨基督的步履、並肩前行。」
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