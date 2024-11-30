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2024.11.29 Delegazione del Dipartimento di Odontoiatria dell'UniversitÃ  degli Studi di Napoli "Federico II" 2024.11.29 Delegazione del Dipartimento di Odontoiatria dell'UniversitÃ  degli Studi di Napoli "Federico II"  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
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教宗：醫學不可為了市場利益而忽略人性尊嚴

在意大利那不勒斯腓特烈二世大學成立8百週年的機會上，教宗方濟各接見該校牙醫系的代表團。教宗強調，任何生命都不可被丟棄：應當懷著「親近、憐憫和溫柔」的態度，照顧人的整體，而不只是他的一部分。

（梵蒂岡新聞網）「假若忽視人性尊嚴」，醫學「可能會助長市場和意識形態的利益」，而非「致力於造福剛出生的生命、忍受痛苦的生命和貧窮困頓的生命。醫生存在的目的，是為了治病救人：總是醫治！任何生命都不可被丟棄」。教宗方濟各11月29日在梵蒂岡接見意大利那不勒斯腓特烈二世大學牙醫系代表團約80名成員，強調了這些重點。該代表團在創校8百週年的機會上前來晉見教宗，那是世界上最為古老的大學之一。

懷著親近、憐憫和溫柔的態度去照顧人

教宗重申希波克拉底（Hippocrates）和斯科尼波利烏斯（Scribonius）的教導的現實意義：「以不傷害為先，其次是照護，第三是醫治。」教宗首先解釋，「不傷害」意味著不加重患者的病情。

接著，談到照護，教宗說：「這是絕佳的福音行動，即慈善的撒瑪黎雅人的行動；但這要以『天主的風格』來實行。什麼是天主的風格？就是親近、憐憫和溫柔。」

打針後，護士握著我的手

隨後，教宗提到他年輕時在阿根廷就醫的經驗。他說：「我記得，我20多歲時，他們切除了我的肺生病的那一部分。是的，他們給了我藥物，但是給我最大力量的是護士的手。打針後，他們握著我的手。這份人性溫柔裨益良多。」

醫學新科技應兼顧倫理的幅度

說到「醫治」，教宗表示，這使醫生「肖似耶穌，祂在人們當中醫治各種疾病和雜症」，並敦促在場眾人「為受苦者行善，對此感到滿足」（參閱：《天主教教理》，1421號）。

教宗由此提及在醫學領域也快速發展的科技，勉勵他們將科技與「傳統智慧」相結合，在使用科技時絕對不可缺乏倫理的幅度。

「否則就會忽視人性尊嚴，那是人人平等享有的尊嚴！醫學可能會助長市場和意識形態的利益，而非致力於造福剛出生的生命、忍受痛苦的生命和貧窮困頓的生命。醫生存在的目的，是為了治病救人：總是醫治！任何生命都不可被丟棄。有人會說：『可是這個人要撐不下去了。』那就要陪伴他到底。」

教宗最後總結道，這些是「一門始終為人服務的科學」的原則。他向那不勒斯的醫生們表示感謝，說：「謝謝你們的稱職工作和努力不懈：8百年後，你們繼續從事教學工作！」

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2024 November 30, 10:37

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