教宗方濟各：聖地和平刻不容緩，對話是唯一可行之路

教宗方濟各接見了“普世和平理事會”代表團成員。該理事會由不同文化和信仰的青年組成，致力於促進中東地區的和平。教宗鼓勵他們，不要因失敗而灰心，而要寬恕並放下偏見與過往的傷痛。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各11月25日上午在梵蒂岡接見了“普世和平理事會”代表團成員。該理事會由不同文化和信仰的青年組成，致力於促進中東地區的和平使命。教宗在講話中強調，“對話是通往和平的唯一途徑。透過對話，年輕人能成為偉大的和平工匠”。

為和平鋪路

教宗強調，正是年輕人在創造和平，因為他們生活於崇高的理想、熱忱與希望中。尤其是他們能夠擺脫過去的創傷。教宗說：“年輕人可以幫助他人發現準備和平道路的重要因素：即寬恕及放棄偏見與往昔的傷痛。年輕人具有創造力，但當我們遇到‘被意識形態洗腦’的年輕人時，那就糟糕了，因為在他們身上，意識形態取代了思考的位置和行善的願望。”

彼此接近、互相聆聽、彼此了解和尋找共同點：這就是對話，是有待承擔的使命。“對話是通往和平的唯一途徑”。

戰爭的破壞性影響

接著，教宗表示，面對戰爭造成的痛苦，有失去希望的危機，但“不要失望”。教宗說：“當我們看到戰爭與仇恨的破壞性影響時，會很容易灰心喪氣，更不用說貧窮、飢餓、歧視及威脅和平前景的各種其它現實了。這些現實都是戰爭的結果。”

不失去健康的喜樂

最後，教宗鼓勵道：“我們都是兄弟姊妹。為了促進和解、和諧及和平的努力，永遠值得我們去付出時間和心力。當然，永遠不要失去幽默感：就是健康的喜樂......這非常重要！不要失去喜樂的能力，它幫助人們看到最美好的事物。”

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