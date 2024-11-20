教宗公開接見：沒有二等基督徒，人人都有對眾人有益的神恩

教宗在公開接見活動的要理講授中，講解了何為聖神的恩典，邀請眾基督徒重新發現這些恩典，因為要讓“對平信徒，尤其是女性的提升”在聖經上和靈性層面得到理解。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月20日上午在聖伯多祿廣場主持週三公開接見活動，在要理講授中繼續論述關於聖神與教會的主題，特別講解了“聖神引領天主子民與基督相遇”的恩典。教宗表明：“聖神不僅用聖事及職務聖化領導天主子民，並以聖德裝飾它，而且把自己的恩寵‘隨其心願，分配給每一個人’（格前：十二，11）。”（《教會憲章，12》）

教宗在當天的要理講授中，詳細解釋了聖神施展的“神恩行動”，提出界定何為“神恩”的兩個要素。首先，神恩“全是為人的好處”（格前十二7），為所有人的益處，為團體“服務”（伯前四10）；其次，神恩是特別賜予“一個人”或“某些人”的恩典，這與眾人都獲享相同的成聖的恩寵、三超德，以及聖事不同。

在教會使命中的平信徒

教宗在要理講授中多次引用《教會憲章》和聖保祿的話語，勉勵眾基督徒要重新發現神恩，因為“對平信徒，尤其是女性的提升的理解不僅作為一種制度上和社會學的事實，也在於其聖經上和靈性的層面”。教宗說：“平信徒不是聖職人員的外部合作者或輔助團隊，不是的。他們有自己的神恩和恩典，以這些為教會的使命做貢獻。”

慷慨奉獻的“普通”恩典

此外，教宗指出，神恩不是“驚人且非凡的才幹和能力”，而是“普通的恩典”，每個人都有自己的一份恩典，“如果受到聖神的啓迪並以愛具體地落實在生活環境中，它們就能獲得非凡的價值”。

“許多基督徒聽到談論神恩，就感到悲傷和失望，因為他們深信自己沒有任何神恩，感到自己被排除在外，或是二等基督徒。不是的，沒有二等基督徒，每個人都有自己個人和團體的神恩。對於他們，聖奧斯定在他的時代就用一個非常有說服力的比喻作了回應，他對他的子民說：‘如果你愛，你所擁有的就不會少。事實上，如果你熱愛整體，其中的一切某個人都有，你也都有。’”

在愛內一個人的神恩也是所有人的神恩

因此，愛、仁慈，正如聖保祿宗徒所稱的那樣，是“更高超的道路”（格前十二31），因為“它使我愛教會，或使我愛我所生活的團體”。教宗表明，“在合一中，所有神恩，不只是其中的一些，都是‘我的’，如此一來，‘我的’神恩，即使似乎微不足道，也是所有人的，是為了眾人的益處”。總之，“愛德使神恩倍增；使一個人的神恩、僅僅一個人的神恩，成為眾人的神恩”。

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