教宗接見聖伯多祿工程處：科技是禮物也是責任

教宗方濟各在接見梵蒂岡聖伯多祿工程處時，託付給他們一項挑戰：以「適當且有建設性的方式」運用當代科技去維護聖伯多祿大殿。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月11日在梵蒂岡宗座大樓接見了聖伯多祿工程處的領導層和技術人員及合作夥伴。該機構數百年來負責維修和維護聖伯多祿大殿。

創意與責任

教宗鼓勵工程處人員善用最新科技去實踐他們的使徒工作。然而，運用科技的方式務必「適當且有建設性，因為科技固然深具潛力，但是水能載舟亦能覆舟」。否則，科技可能會喧賓奪主。

這是維護聖伯多祿大殿的基本規則，它能確保這座大殿是個「蘊含信仰與歷史的生活空間」。對於從世界各地前來大殿的眾多訪客來說，這個空間必須讓所有人感到被接納，不論他們是「有信仰的人，還是尋找信仰的人」。

聖伯多祿大殿的核心

聖伯多祿宗徒的墓是大殿的核心所在。教宗敦促工程處在進行維修工作時，要尊重大殿的神聖性。這應當效法首位教宗的使命，陪伴朝聖者並支持他們的旅途。為了落實這點，教宗提出三大準則，即：秉持祈禱的態度、帶著信仰的目光、擁有朝聖者的感受。

首先，祈禱的態度要求工程處運用科技去促進訪客的互動式參與，而且始終心懷對此神聖空間的虔敬態度。其次，信仰的目光敦促他們的工作不應側重於用旅遊觀光的方式推廣大殿，而是要「在講述教會信仰及其文化的新方法上投注心力」。談到第三個準則，即擁有朝聖者的感受，教宗指出，這意味著雕塑、繪畫和建築藝術要「為天主子民服務」。

鮮為人知的使命

大殿內除了具體可見的藝術品以外，教宗也提到這個神聖空間裡的另一門藝術。他省思了聽告解司鐸的角色，希望聽告解司鐸隨時都能為那些前來聖伯多祿大殿的訪客服務。「這裡也存在著人際交流的藝術」，包括聽告解司鐸「必須寬恕一切」。不論來訪者有沒有宗教信仰，每一個人離開時都應該得到祝福。

五百年的傳承

聖伯多祿工程處於1506年4月18日由儒略二世教宗創建。教宗方濟各在《你們去宣講福音》宗座憲章寫道：該工程處負責「處理有關宗座聖伯多祿大殿的一切事務，那裡保存了殉道的記憶和宗徒的墓」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html