教宗設立宗座世界兒童節委員會

教宗方濟各11月20日以親筆信的形式，宣布設立宗座世界兒童節委員會，同時任命方濟各會會士福爾圖納托神父為該委員會主席。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月20日以親筆信設立了宗座世界兒童節委員會。這將是一個直接隸屬於教宗的新的梵蒂岡機構，其職責是負責“世界兒童節的教會活動和牧靈工作安排”。教宗任命方濟各會會士福爾圖納托（Enzo Fortunato）神父為該委員會主席，他目前是世界兒童節的協調人。

設立世界兒童節的宗旨

教宗在親筆信中總結了欽定世界兒童節的5個宗旨，並要求在“普世教會”和“地方教會”的層面加以慶祝。

這5個宗旨分別是：1）為兒童的權利發聲，把耶穌對他們的那份關懷置於教會牧靈行動的中心；2）在教區和國家的幅度表現出普世教會的經驗並加以促進，好使整個基督徒團體逐漸成為一個教化栽培的團體，就是首先能通過兒童的聲音來接受福音；3）讓普世教會懷有救主召喚小孩子的情愫（參閱：瑪十八1-5），這樣就可以擺脫“權力的標誌，並且重獲記號的力量”，使教會成為接納所有人，首先是接納孩子，而且溫馨宜居的家；4）讓孩子更懂得、更熱愛、更熱衷於侍奉我們的主耶穌基督這位朋友和善牧，並將他們的信德植根於聖善的孩童的傳統中。教會對這些聖善的孩童視若恩典，把他們當成靈性珍寶來守護，並要傳承給孩子們、他們的家人和教育他們的人；5）在要理講授和禮儀慶祝活動中，強調教會是慈母。

教會各個層面的使命

最後，教宗在親筆信中強調，宗座世界兒童節委員會將負責協調和促進國家和地區組織委員會的舉措，並與地方教會和主教團的牧靈辦公室合作，“好讓世界兒童節不再是一個孤立的事件，因此。對兒童的牧靈關懷日益成為在福傳和教育方面的優先事項”。

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