教宗勉勵天主教慈善網絡人員：繼續傳揚耶穌的愛

教宗方濟各感謝天主教慈善網絡人員的努力，提醒他們天主的聖愛能改變一切。

（梵蒂岡新聞網）愛總是能改變一切。教宗方濟各11月11日在梵蒂岡接見天主教慈善網絡（FADICA）人員，向他們強調了這點。他們這幾天前來羅馬朝聖，舉辦研討會和避靜活動，教宗祝願他們在宗徒和殉道者墓前的省思和祈禱能增進他們「對教會的愛」，使他們更加致力於「傳揚福音，建設基督聖善、正義且和平的王國」。

此外，天主教慈善網絡為聖座多個部門提供支持，「默默鼓勵」許多充實教會生活和使徒工作的舉措。為此，教宗向他們表示感謝。

持續體驗到分享基督聖愛的喜樂

教宗讚許天主教慈善網絡在本質上具有「同道偕行」的精神。它「仰賴的是許多個人、家庭和基金會的共同願景、承諾與合作」。

因此，教宗期勉該網絡「始終對上主賜予我們的豐沛恩典心存感激，更深刻地感受到祂聖愛的改變力量，並藉以滋養」他們的團結互助精神和對他人的熱心關懷。

教宗最後將在場眾人託付於耶穌聖心，祈願他們的網絡「努力與他人分享基督聖愛，持續體驗到由此萌生的喜樂」（參閱：《祂愛了我們》通諭，216號）。

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