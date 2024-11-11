教宗致函龐貝朝聖地：應在青年中推廣《玫瑰經》祈禱

龐貝朝聖地慶祝守護《玫瑰經》聖母像150週年，教宗致函宗座代表，表明誦念《玫瑰經》是“簡單且人人都能使用的途徑”。

（梵蒂岡新聞網）需要“在家庭和住區內”重新發現“《玫瑰經》的美妙”，意識到這是“有助於締造和平”的祈禱。在意大利龐貝開啟禧年之際，教宗方濟各致函龐貝朝聖地宗座代表卡普托（Tommaso Caputo）總主教，提出上述邀請。這次禧年慶祝的是在真福巴爾托洛·隆哥（Bartolo Longo）創建的朝聖地守護《玫瑰經》榮福童貞聖母像150週年。在這幅聖像中，聖母懷抱小耶穌坐在座椅上，將《玫瑰經》念珠分別遞給錫耶納的聖女加大利納和聖多明我。

教宗的信函於11月10日由卡普托總主教在這個朝聖地主持的彌撒中宣讀。教宗祝願“對於需要重新發現和睦與友愛之道的人類”，天主能“透過龐貝聖母的訊息”向我們說話，教宗並希望“散布在世界各地的眾多虔誠的信徒愈加忠誠地信奉上主，見證對兄弟姊妹，尤其是最需要幫助的人的關懷”。

向青年推廣《玫瑰經》祈禱

教宗表示，誦念《玫瑰經》是“簡單且人人都能使用的途徑”，尤其應推薦給青年，讓他們感到這種祈禱並非重複和單調，“而是一項愛的舉動，永不厭煩地予以傳播”。教宗強調，誦念《玫瑰經》是“病患和受苦者的慰藉之泉”，正如真福隆哥所稱的那樣，也是“將我們與天主相連的甜蜜紐帶”，這愛的紐帶“促使我們擁抱卑微者和邊緣化的人”。

教宗在信函中提到這幅聖母像的來歷。當時的隆哥在“內心深處”聽到一個聲音：“若你尋求救恩，就應推廣《玫瑰經》。”於是，他於1875年11月13日將《玫瑰經》聖母像請到龐貝，在當地人之間傳播這項敬禮。教宗最後表示，他必會降福所有參加慶祝《玫瑰經》聖母像來到龐貝150週年活動的人。

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