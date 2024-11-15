教宗：殉道者是福音之美最有力的見證人

聖座封聖部舉辦一場有關殉道與獻出生命的研討會。教宗方濟各在接見與會者時，讚許聖人們有力且聖善的芳表。

（梵蒂岡新聞網）殉道者是福音之美的有力見證人。教宗方濟各11月14日上午在梵蒂岡接見聖座封聖部一場研討會的與會者時如此表示。本次研討會的主題正是殉道與獻出生命。

聖父教宗首先指出，本次研討會圍繞著耶穌的一句話展開，即：「人若為自己的朋友捨掉性命，再沒有比這更大的愛情了。」（若十五13）

成聖「不僅要靠人的努力或個人犧牲和棄絕的承諾」，更要「接受天主聖愛德能的改變」。祂的愛「比我們更有力，讓我們能出乎預料地去愛」。

兩種封聖形式

教宗提到，與會者們在研討會上省思了兩種封聖形式：一種是殉道，另一種是獻出自己的生命。

聖父教宗讚嘆道：「從古至今，信仰耶穌的人高度景仰那些為了愛基督和教會而獻出自己生命的人。」

「即使是今天，世界許多地方都有眾多殉道者為基督付出自己的生命。」在很多情況下，「基督信仰被迫害是因為它對天主的信仰激勵它去捍衛正義、真理、和平，以及人們的尊嚴」。

在此背景下，教宗引用他所頒布的2025年禧年詔書，「稱殉道者的見證是最有說服力的望德見證」。

今日的殉道

因此，教宗決定在聖座封聖部內設立「新近殉道者－信仰見證人委員會」。

教宗最後向與會者表示感謝，鼓勵他們繼續熱忱又慷慨地推進列品案的工作，並將他們託付於「童貞聖母瑪利亞和所有見證基督者的轉求」。

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