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2024.11.07 Partecipanti al pellegrinaggio promosso dalle Monache Agostiniane di San Ildefonso, da Talavera de la Reina (Spagna) 2024.11.07 Partecipanti al pellegrinaggio promosso dalle Monache Agostiniane di San Ildefonso, da Talavera de la Reina (Spagna)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
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教宗叮囑修女：憂傷的聖人是一種可憐的聖人

教宗方濟各接見西班牙塔拉韋拉－德拉雷納奧斯定會修女，在此機會上敦促所有神父和修女要欣賞許多聖寵，視之為修道團體的一部分。

（梵蒂岡新聞網）「聖德永遠充滿喜樂，擁有發自內心的真誠笑容，而非假笑。」教宗方濟各11月7日接見西班牙塔拉韋拉－德拉雷納奧斯定會修女，提醒她們這一點。這些修女在慶祝她們會院成立450週年的機會上前來羅馬朝聖。

面對來自西班牙的修女，教宗再次為巴倫西亞的居民祈禱，那裡的洪災奪走了超過200人的性命，百姓苦不堪言。教宗說：「這幾天由於巴倫西亞的悲劇，我感到與西班牙極其親近。」

活出基督徒的喜樂

教宗對修道生活展開省思，邀請修女們做出靈性生活的榜樣，成為「祈禱藝術的大師」。

「我希望妳們的學校在傳授各項知識給兒童時，要強調一種能力，也就是能夠與天主交談、聆聽祂、在人生每一刻感受到祂的臨在，柔順地接受祂的啟發。」

教宗接著邀請所有修女和神父永遠不要丟失喜樂或幽默感。「你們應當求幽默感的恩典，這使我們在事奉天主時總是煥然一新。讓我重複這一句：憂傷的聖人是一種可憐的聖人。」

欣賞修道生活的不同聖寵

教宗敦促棄俗修道的男女要常把他人的需求放在心上，意識到自己所享受的相對安全及舒適，明白這一切都是修道團體的一部分。

「如果有人抱怨工作太多，讓他們想想那些沒有工作的人。一個人進入修院或堂區住所時，要記得每一樣東西都是已經為他們準備好的。」

下雪或下雨的日子，他們應當想起有些人露宿街頭、處境艱辛。

求幽默感的恩典

教宗最後邀請西班牙奧斯定會修女每天誦念聖多默·莫爾（Thomas More）求主賜下幽默感的祈禱詞。「求主賜給我健康的身體，以及維持它所需的幽默感。」

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2024 November 07, 15:10

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