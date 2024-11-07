教宗叮囑修女：憂傷的聖人是一種可憐的聖人

教宗方濟各接見西班牙塔拉韋拉－德拉雷納奧斯定會修女，在此機會上敦促所有神父和修女要欣賞許多聖寵，視之為修道團體的一部分。

（梵蒂岡新聞網）「聖德永遠充滿喜樂，擁有發自內心的真誠笑容，而非假笑。」教宗方濟各11月7日接見西班牙塔拉韋拉－德拉雷納奧斯定會修女，提醒她們這一點。這些修女在慶祝她們會院成立450週年的機會上前來羅馬朝聖。

面對來自西班牙的修女，教宗再次為巴倫西亞的居民祈禱，那裡的洪災奪走了超過200人的性命，百姓苦不堪言。教宗說：「這幾天由於巴倫西亞的悲劇，我感到與西班牙極其親近。」

活出基督徒的喜樂

教宗對修道生活展開省思，邀請修女們做出靈性生活的榜樣，成為「祈禱藝術的大師」。

「我希望妳們的學校在傳授各項知識給兒童時，要強調一種能力，也就是能夠與天主交談、聆聽祂、在人生每一刻感受到祂的臨在，柔順地接受祂的啟發。」

教宗接著邀請所有修女和神父永遠不要丟失喜樂或幽默感。「你們應當求幽默感的恩典，這使我們在事奉天主時總是煥然一新。讓我重複這一句：憂傷的聖人是一種可憐的聖人。」

欣賞修道生活的不同聖寵

教宗敦促棄俗修道的男女要常把他人的需求放在心上，意識到自己所享受的相對安全及舒適，明白這一切都是修道團體的一部分。

「如果有人抱怨工作太多，讓他們想想那些沒有工作的人。一個人進入修院或堂區住所時，要記得每一樣東西都是已經為他們準備好的。」

下雪或下雨的日子，他們應當想起有些人露宿街頭、處境艱辛。

求幽默感的恩典

教宗最後邀請西班牙奧斯定會修女每天誦念聖多默·莫爾（Thomas More）求主賜下幽默感的祈禱詞。「求主賜給我健康的身體，以及維持它所需的幽默感。」

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