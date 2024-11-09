教宗：以無償的舉動，或只是真誠的注視關懷受苦者

教宗本月8日接見了維也納無家可歸者和照顧他們的義工團體。他提醒說，“純樸的微笑、友善的舉動、友愛的眼神、真誠的聆聽及無償的服務”也是一種幫助。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月8日在梵蒂岡宗座大樓接見了奧地利維也納的無家可歸者和照顧他們的義工組織（Begegnung im Zentrum）。他說：“我們是弟兄姐妹，我們是同一位天父的兒女，這使我們大家團聚在一起。”這次來訪的團體有不同國籍和宗教信仰的人，他們在一起互相幫助且分享“每個人能夠提供的東西”。

教宗指出，“有些人給予，而另一些人只是接受，這並不符合事實：我們都同時是給予者和接受者，我們需要彼此，我們蒙召充實彼此。我們要記住，這不只通過給予物質的東西來實現，也可通過‘純樸的微笑、友善的舉動、一個友愛的眼神和真誠的聆聽，以及無償的服務’來實現”。

接著，教宗在講話中敦促眾人“要彼此相愛，就如上主愛了我們那樣”。“上主愛我們，超越了一切限制和困難。在祂眼中我們每個人都是獨一無二的，祂永遠不會忘記我們。”

最後，教宗再次邀請所有人的說，“作為弟兄姐妹”，我們要始終讓自己的生命成為“給予他人的禮物”。

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