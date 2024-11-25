聖座新聞室11月23日宣布了教宗前往這個地中海大島訪問的消息，在那裡的阿雅克肖將於12月14日至15日舉行關於“地中海民眾宗教情愫”的會議，意大利、法國和西班牙的主教們都參加。教宗將主持會議閉幕禮，也將會見馬克龍總統。

教宗方濟各將於12月15日訪問科西嘉島

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各將於12月15日訪問法屬科西嘉島，出席在該島阿雅克肖（Ajaccio）舉行的“地中海民眾宗教情愫”大會的閉幕禮。科西嘉島是地中海上第四大島，阿雅克肖則是拿破崙的故鄉，那裡自然環境優美，被森林、沙灘和群山所環繞。幾天前，法語新聞界和阿雅克肖的主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）樞機已提前宣布了教宗前去訪問的消息，聖座新聞室主任布魯尼也於11月23日予以證實。

布魯尼表示：“應該國民政和教會當局的邀請，教宗方濟各將於今年12月15日前往阿雅克肖進行使徒之旅，出席‘地中海民眾宗教情愫’大會的閉幕禮。”

行程

前往科西嘉島的阿雅克肖訪問將是教宗方濟各第47次國際使徒之旅，歷時僅有一天。教宗將於早晨7點45分從羅馬達芬奇國際機場啟程，預計上午9點抵達阿雅克肖國際機場，在那裡接受官方歡迎。10點15分，教宗將在“阿雅克肖會議展覽中心”（Palais des Congrès et d’Exposition d’Ajaccio）向與會者發表講話。大約1個小時後，教宗將來到聖母升天主教座堂會晤主教、司鐸、執事、奉獻生活者和修生們，與他們一起頌念《三鐘經》。在這次會晤中，教宗也會發表講話。

下午3點半，教宗將在“奧斯特利茨廣場”（Place d’Austerlitz）主持彌撒。廣場上有一座高大的拿破崙像，根據傳說，拿破崙兒時常來到這裡。彌撒之後，下午5點半，教宗將在阿雅克肖機場會見法國總統馬克龍。在舉行歡送儀式後，預計教宗將於傍晚6點15分離開這座島嶼返回羅馬。教宗的座機大約於晚上7點零5分在達芬奇國際機場降落。

徽標和格言

布斯蒂略樞機11月21日在阿雅克肖的主教府舉行記者會，介紹了教宗方濟各此行的徽標和格言。徽標上用當地語言寫上“教宗方濟各在科西嘉”，並註明日期2024年12月15日。徽標的背景全部為藍綠色，代表大海，上方偏左的垂直藍線代表科西嘉島。藍線的最高處呈十字架形，象徵基督信仰。十字架與自上而下的黃色直線相連結，暗指聖神的臨在。

在代表科西嘉島的藍色直線右側，象徵光和聖座的黃色，用科西嘉語寫的標題“教宗方濟各在科西嘉”，下方則是用白字書寫的使徒之旅格言“耶穌巡行各處”（宗十38），這是《宗徒大事錄》中的一句話，用於這次行程在提醒人們，教宗探訪科西嘉島的教會，就像牧人那樣在子民中巡行。下半部分是科西嘉之后聖母的輪廓，採用代表該島的同樣的藍色，從下方往上看去，聖母的面容和雙手都朝向上方。從背景來看，聖母彷彿沉浸在海洋中。

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