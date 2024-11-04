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教宗三鐘經：信仰的“核心”是愛天主和他人

教宗3日帶領信眾誦念三鐘經時省思了當天福音的內容，邀請他們回到基督徒生活的根源。

（梵蒂岡新聞網）愛天主和愛近人，“這是我們信仰的核心！”教宗方濟各11月3日主日在三鐘經祈禱活動中省思當天福音的意義時如此強調。福音記載耶穌和一位經師在耶路撒冷聖殿談論天主的法律中哪一條誡命是最大的誡命。

教宗省思說，經師藉著自己的提問，“在尋找一個原則，作為所有誡命的基礎”。事實上，“猶太人有諸多的誡命”，“在他們中有辯論，辯論是好事，因為是在尋找真理”。教宗指出，“這個提問對我們、對我們的生活和信仰道路來說也很重要”。“事實上，有時我們在很多事情上感到迷失，我們會問：但最終，這一切中最重要的是什麼呢？在哪裡我可以找到我的生命和信仰的核心？”

“耶穌給予我們答案”，祂將兩條誡命連結起來成為主要的誡命：“愛上主你的天主”和“愛你的近人”。“我們知道，我們所有人需要回到生命和信仰的核心，因為這核心是所有其他力量和所有其他信念的泉源和根源”。耶穌告訴我們，愛是一切的泉源，我們永遠不能將天主與人分開。

教宗指出，耶穌叮囑“每個時期的門徒”，在旅程中考慮的不是“外在的實踐”，而是“要懷著愛去做。上主將再次來臨，祂將首先詢問我們有關愛的問題：你是如何去愛的？”

接著，教宗總結道，“將最重要的誡命，即愛上主你的天主和愛近人如你自己，固定在我們心中是極其重要的，我們每天進行良心省察和問自己一系列問題也非常重要”。“愛天主和愛近人是我生命的核心嗎？我向天主的祈禱促使我走向弟兄姐妹和無償地愛他們嗎？我在他人的面容上認出上主的臨在嗎？”最後，教宗祈求聖母瑪利亞，願她“幫助我們愛上主和弟兄姐妹”。

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2024 November 04, 12:05

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。