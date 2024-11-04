教宗三鐘經：信仰的“核心”是愛天主和他人

教宗3日帶領信眾誦念三鐘經時省思了當天福音的內容，邀請他們回到基督徒生活的根源。

（梵蒂岡新聞網）愛天主和愛近人，“這是我們信仰的核心！”教宗方濟各11月3日主日在三鐘經祈禱活動中省思當天福音的意義時如此強調。福音記載耶穌和一位經師在耶路撒冷聖殿談論天主的法律中哪一條誡命是最大的誡命。

教宗省思說，經師藉著自己的提問，“在尋找一個原則，作為所有誡命的基礎”。事實上，“猶太人有諸多的誡命”，“在他們中有辯論，辯論是好事，因為是在尋找真理”。教宗指出，“這個提問對我們、對我們的生活和信仰道路來說也很重要”。“事實上，有時我們在很多事情上感到迷失，我們會問：但最終，這一切中最重要的是什麼呢？在哪裡我可以找到我的生命和信仰的核心？”

“耶穌給予我們答案”，祂將兩條誡命連結起來成為主要的誡命：“愛上主你的天主”和“愛你的近人”。“我們知道，我們所有人需要回到生命和信仰的核心，因為這核心是所有其他力量和所有其他信念的泉源和根源”。耶穌告訴我們，愛是一切的泉源，我們永遠不能將天主與人分開。

教宗指出，耶穌叮囑“每個時期的門徒”，在旅程中考慮的不是“外在的實踐”，而是“要懷著愛去做。上主將再次來臨，祂將首先詢問我們有關愛的問題：你是如何去愛的？”

接著，教宗總結道，“將最重要的誡命，即愛上主你的天主和愛近人如你自己，固定在我們心中是極其重要的，我們每天進行良心省察和問自己一系列問題也非常重要”。“愛天主和愛近人是我生命的核心嗎？我向天主的祈禱促使我走向弟兄姐妹和無償地愛他們嗎？我在他人的面容上認出上主的臨在嗎？”最後，教宗祈求聖母瑪利亞，願她“幫助我們愛上主和弟兄姐妹”。

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