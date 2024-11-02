教宗三鐘經：聖人是光明之路的見證者

在諸聖節誦念三鐘經前，教宗方濟各提醒我們遵循真福八端的聖潔生活是“天主的恩賜”，但同時也需要我們對祂的計劃和善的啟示“作出回應”，就是為他人服務。

（梵蒂岡新聞網）弟兄姊妹們，讓我們向聖人們看齊，那些“由真福八端所陶冶”的人，那些“充滿天主”的人，和對他人需求不能無動於衷的人，他們是光明之路的見證者，而這條路對我們也是可能的。捫心自問，我們是否知道在祈禱中向天主祈求“渡聖潔生活的恩賜”，讓自己被“祂善的推動，即聖神”所引導，並在我們所生活的環境中實踐真福八端。這是教宗方濟各在11月1日諸聖節誦念三鐘經前，向所有人發出的邀請。在省思當天福音的內容中，耶穌所宣講的真福八端（瑪五1-12）“是基督徒的身份和通往聖潔的道路”，正如他在《你們要歡喜踴躍》（Gaudete et exsultate）宗座勸諭所提醒的那樣。“祂指示給我們一條道路，就是愛的道路，這條道路是祂自己首先道生成人而走過的，對我們來說，這既是天主的恩賜，也是我們的回應。恩賜與回應。”

愛與聖潔的道路是天主的恩賜

因此“首先是向天主祈求，使我們成為聖潔的，讓我們的心與祂相似”，正如教宗在新的通諭《祂愛了我們》（Dilexit nos）中強調的那樣。正是以祂的恩寵“治癒我們，擺脫一切阻礙我們如同祂愛我們那樣去愛他人”，正如真福卡洛·阿庫蒂斯（Carlo Acutis）所說的那樣，以便在我們內心中，永遠“少一些自我，留給天主更多空間”。

天主等待我們的答覆“是”

教宗繼續強調，我們的回應至關重要，因為天主“賜予我們祂的聖潔，但並不強迫我們接受”。祂“把聖潔播種在我們內心”，之後等待我們的回應。“天主讓我們自由去追隨祂善的啟示，和參與祂的計劃，並與祂共鳴，如同祂教導我們的那樣，以普世、開放的仁愛去服務他人和整個世界。”

聖人是“充滿天主”的人

聖人們充分的活出了這一點。教宗列舉了幾個例子：聖國柏（Massimiliano Maria Kolbe）神父，“在奧斯威辛集中營中請求代替一位被判死刑的父親”，聖德肋撒姆姆，“將一生奉獻服務貧窮者”，以及羅梅洛（Oscar Romero）主教，“在祭台上為捍衛弱小者免受強權壓迫而被殺害”。在他們身上，以及那些無名的聖人，過著平凡的基督徒生活。教宗表示，在教會內有許多無名的聖人，聖德超群，“在他們身上，我們認出了那些由真福八端所陶成的弟兄姊妹們：貧窮、溫良、憐憫、飢渴慕義、締造和平。

最後，教宗向“諸聖人之後”聖母瑪利亞祈求，求她“幫助我們使我們的生活成為一條聖潔的道路”。

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