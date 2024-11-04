天主教會慶祝成立愛沙尼亞宗座署理區100週年

為紀念愛沙尼亞宗座署理區成立一百週年，教宗方濟各致函塔林教區茹爾當主教，稱讚愛沙尼亞教會雖然小但充滿活力。

（梵蒂岡新聞網）為慶祝天主教愛沙尼亞宗座署理區成立100週年，教宗方濟各致函塔林教區茹爾當（Philppe Jourdan）主教。宗座署理區是指教宗還未成立教區的天主教團體，由宗座署理管理。

在信函中，教宗首先回顧了他於2018年對愛沙尼亞進行的牧靈訪問，稱讚愛沙尼亞這個“小而充滿活力的教會”是“該國無數男女的仁愛與靈性力量的源泉”。

接著，教宗提到天主的僕人普羅菲特利希（Eduard Profittlich）總主教的榜樣：“他為基督作見證，勇敢地留在他的羊群身邊，直到傾流熱血。這一切播下了種子，至今仍在開花結果。”教宗祈願，總主教的殉道和靈性遺產將繼續激勵“如今的司鐸、修會會士和平信徒”成為喜樂的傳教士。

最後，教宗鼓勵愛沙尼亞教會團體，不要忘記那些最需要幫助的人，“向難民和最弱勢者伸出友誼之手”。

庇護十一世教宗於1924年成立了愛沙尼亞宗座署理區，當時全國只有約2000名天主教徒。如今，天主教徒約占全國130萬人口的1%，60%的愛沙尼亞人宣稱自己沒有宗教信仰。

2024年9月26日，教宗方濟各將愛沙尼亞宗座署理區升格為教區，在該國建立第一個教區。愛沙尼亞全境都包含在塔林一個教區內。宗座署理茹爾當主教被任命為該教區首任主教。

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