教宗探望出院不久的意大利前外交部長博尼諾女士

教宗本月5日從宗座額我略大學返回聖瑪爾大之家途中，往意大利前外交部長、“更多歐洲”黨領袖博尼諾女士的住宅，探望了10月中因呼吸問題住院治療的博尼諾。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月5日上午從宗座額我略大學返回聖瑪爾大之家前，去了位於羅馬市中心的博尼諾（Emma Bonino）女士的家探望她。博尼諾現年76歲，是意大利前外交部長、“更多歐洲”黨的領袖，10月17日因呼吸困難，在羅馬聖神醫院重症監護室接受治療，一週後轉到羅馬的一所私人機構繼續治療，並在月底回到家中。

教宗探望博尼諾女士，出人意料。他在離開博尼諾的家門時問候了一些好奇的人，他們問他博尼諾的身體狀況如何，教宗答道，“很好，她總是很熱情”。博尼諾曾患有癌症，現已治癒。

教宗和博尼諾過去也見過幾次面。最早是在2015年11月4日，當時她參加了教宗在保祿六世大廳主持的週三公開接見活動。她與羅馬副檢查官普雷斯蒂皮諾和帕爾西女士向教宗介紹了“和平工廠”基金會，這是一項有利於難民兒童的舉措。2016年11月8日，教宗在宗座大樓私下接見了這位政治家。當時，聖座新聞室的一份公告稱，雙方的“會談主要涉及移民潮、接待移民和移民融入社會”方面的課題。

鑒於博尼諾為移民所做的工作，教宗2015年在聖瑪爾大之家非正式會見《晚郵報》社長馮塔納（Luciano Fontana）時讚揚了這位議會議員。在那機會上，教宗說：“博尼諾在令意大利瞭解非洲上，提供了最好的服務”。

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