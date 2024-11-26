教宗：40年前的對話力量避免了阿根廷與智利之間的戰爭

在梵蒂岡舉行了慶祝活動，紀念阿根廷與智利簽署和平與友好條約40週年。教宗方濟各出席了活動並指出這項條約在今日時代是“值得效法的典範”。教宗指責在烏克蘭和巴勒斯坦問題上“是人類的失敗”。

（梵蒂岡新聞網）為了紀念聖座出面調解阿根廷和智利兩國爭端40週年，教宗方濟各11月25日在梵蒂岡宗座大樓的王宮廳出席了慶祝活動並發表講話。40年前，這兩個國家因為國土南端3個小島的主權問題爭執不下，到了劍拔弩張的地步，戰爭隨時可能爆發。時任教宗若望保祿二世派遣特使出面調停，才使兩國簽署和平與友好條約，消弭了一場戰事。

大談和平，卻玩弄戰爭的虛偽

教宗方濟各在這次紀念活動中，向在場的阿根廷和智利兩國駐聖座大使和政府代表發表了講話。教宗首先強調聖座調停的力量，以及對話的價值，指出這項在40年前取得的成果可作為當今時代的典範，因為今天有一些國家“大談和平，卻玩弄戰爭”。

“在一些大談和平的國家，收益最高的投資卻是軍火工廠。這種虛偽總是將我們引向失敗。是兄弟情誼的失敗，是和平的失敗。”

教宗感嘆道，“願天主賜予國際社會透過對話使法律的力量得勝，因為對話必須成為國際社會的精髓”。教宗接著指出“今日人類的兩個失敗”，即在烏克蘭和巴勒斯坦的失敗。

和平與友好

談到阿根廷和智利兩國於40年前簽署的和平與友好條約，教宗指出促成當時談判的兩個軌道，它們也是條約的標題：“和平”與“友好”。當時和今天一樣，和平需要“每天努力維護它，使它不受阻礙，並促進一切能使它得以豐富的事物”。

教宗強調，智利與阿根廷爭端的徹底解決之道，“值得在當前的世界局勢中提出，因為當前的世局存在許多衝突，這是因為缺乏絕對排除使用武力或威脅來解決衝突的真正意願”。友好，則是這個時代吹起的“戰爭冷風”的解藥，這股冷風是“不義、暴力和不平等現象匯集在一起的寒流，再加上嚴重的氣候緊急情況和一種史無前例的人類學的變化”。

克勝危機的倡議和政治行動

教宗最後表示，他與阿根廷和智利的主教們感同身受。幾個星期前，這兩個國家的主教們在慶祝和平與友好條約簽署40週年之際，也簽署了一份新宣言，再次提醒這項條約防止了“兄弟民族之間的戰爭”。教宗“感謝天主保護我們，使我們免於戰爭！”並祈願這兩國之間的和平與合作之路“更加深化，從而促進兩國人民的福祉”。

“願拉丁美洲和全世界渴望和平的各國彼此相遇及和睦共處，願這種精神有助於增進協調的倡議和政治行動，以解決使各大洲人民受打擊的眾多社會和環境危機，這些危機傷害的是最貧困的人群。”

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