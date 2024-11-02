追思已亡節：教宗方濟各在靜默中追思亡者

教宗方濟各追思已亡節前往勞倫蒂諾公墓主持追思彌撒。這是繼2018年後，教宗第二次選擇在此地為亡者舉行彌撒。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月2日追思已亡節上午前往羅馬勞倫蒂諾（Laurentino）公墓，在那裡主持彌撒，紀念亡者。在彌撒前，教宗來到一座“天使花園”靜默祈禱，那是一塊大約600平方米的綠色地帶，獻給那些因中斷妊娠而未曾出生的胎兒。“為失去孩子的人祈禱”是教宗11月份的祈禱意向。

教宗在彌撒講道時刻，低下頭，在靜默中為亡者祈禱。教宗誦念祈禱詞：“主啊！我們塵世的生活如同一縷氣息，請教導我們數算自己的年歲，賞賜我們心靈的智慧，讓我們在面對死亡時並非歸於泯滅，而是一道邁向永生的門檻。之後，教宗降福了在場的所有人，並為亡者祈禱，祈求天主安慰那些遭受離別痛苦的人。”

最後，教宗接見了“希望之火”（Scintille di speranza）團體的成員，這是一個由母親們組成的團體，她們因不同的原因失去了自己孩子。她們將一條白色的圍巾送給教宗並表示：“這是我們對教宗的擁抱，也象徵著我們的孩子對教宗的擁抱，並感謝教宗的親臨，這是一個愛的見證，通過愛的途徑，更能接近我們的孩子。”

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