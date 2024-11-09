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2024.11.09 Sua SantitÃ  Mar Awa III, Catholicos Patriarca della Chiesa Assira dell'Oriente 2024.11.09 Sua SantitÃ  Mar Awa III, Catholicos Patriarca della Chiesa Assira dell'Oriente  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
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《基督論聯合聲明》30週年，教宗接見東方亞述教會宗主教

在紀念若望保祿二世教宗與丁哈四世宗主教簽署《基督論聯合聲明》的30週年之際，教宗方濟各接見東方亞述教會宗主教阿瓦三世。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月9日上午在梵蒂岡宗座大樓接見了東方亞述教會宗主教阿瓦三世（Mar Awa III），以紀念30年前若望保祿二世教宗與丁哈四世（Mar Dinkha IV）宗主教簽署的《基督論聯合聲明》。那份聲明不僅是「邁向圓滿共融旅途的重要一步」，更解決了天主教會與東方亞述教會之間千年來的爭端。

教宗方濟各接見東方亞述代表團時表示，「讓我們同心祈禱」，惦記著中東的許多基督徒弟兄姊妹，願「他們在飽受戰爭折磨的土地上為基督做見證」。為此，天主教會與東方亞述教會要「並肩同行」、「一起努力」，注視著同一個目標，即「圓滿合一」。但願「在那蒙福的日子，我們將能一起圍繞著同一張祭台舉行聖祭，領受救主的同一份聖體聖血」。

此外，這次會晤也要紀念40年前首次有一位亞述教會的宗主教前來羅馬拜訪。因此，在當天的接見活動中，天主教會與東方亞述教會神學對話混合委員會的成員也出席。該委員會於1984年在沃伊蒂瓦教宗與丁哈宗主教的敦促下展開工作，現在已進入新的對話階段，就禮儀進行討論。

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2024 November 09, 11:42

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