教宗鼓勵卡拉桑齊奧修會大家庭：不要害怕冒險展開新旅途

在卡拉桑齊奧修會大家庭慶祝成立75週年之際，教宗方濟各指出，在聖若瑟·卡拉桑齊奧的啟發下開展的使命永不過時。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月28日在梵蒂岡接見卡拉桑齊奧修會大家庭成員，該修會在希望禧年的前夕慶祝成立75週年。教宗鼓勵他們始終扎根於其會祖的教育神恩，懷著勇敢的信德和對每個人全方面的關懷來應對現時代的挑戰。

教宗強調，要勇敢地順從天主上智的安排，促進全人發展。這些是聖若瑟·卡拉桑齊奧（Giuseppe Calasanzio）所體現的價值觀。

教宗說：「你們的會祖毫不遲疑地中斷他的人生計劃，獻身於他遇見的街頭兒童。」這些教會學校的創立並非出於嚴謹的規劃，而是「一名善良司鐸讓自己被他人的需求所感動的勇氣」。

因此，教宗邀請卡拉桑齊奧修會大家庭成員秉持同樣的勇氣和適應力來應對當今的挑戰，尤其是新型貧窮，特別關注社會上不斷變化的需要，反省「什麼是我們時代的新貧窮？」

勇氣和信任

教宗勉勵道：「不要害怕冒險展開新旅途。」教宗敦促在場眾人甚至要調整現有的模式，同時也要對天主的眷顧始終懷著信任之情。「忠於你們的根基，你們就會使你們的神恩生機蓬勃。」

全人教育：先知性的使命

教宗指出，教會學校將靈性、知識和實踐教育相結合，具有先知性的特質。「今天迫切需要幫助青年達成這樣的整合。」

同時，教宗也對現代社會人際關係的破碎表達擔憂。有些家庭雖然全家人同桌進餐，但是人人都在滑自己的手機，彼此之間沒有交流。教宗沉痛指出：「這很糟糕，缺乏人情味。」

教宗呼籲以真實、面對面的關係為先，而非虛擬的互動。「你們要注視彼此的眼睛，不只是透過電話交談。」

在信仰中攜手同行

教宗最後讚許卡拉桑齊奧修會大家庭成員的團結與合作。在聖神的觸動下，他們齊心協力，履行教會的使命，在服務他人的路上攜手同行。

「我很高興看到你們大家覺得需要成為一個大家庭。」教宗將他們的使命與基督的榜樣和教會的風格相提並論。

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