教宗公開接見：如最初那樣，教會必須向萬民宣講福音

教宗方濟各在當天的要理講授中，省思了對聖母瑪利亞的敬禮。教宗表示，在聖母瑪利亞與聖神之間存在一種獨特且永不可摧毀的聯繫。每當我們處在需要聽命或需要克服試探時，我們要效法聖母瑪利亞，對上主說“是”。

（梵蒂岡新聞網）在每個時代，尤其是現在，教會的處境好似“耶穌升天後不久”的情況，“必須向萬民宣講福音，但需等待‘來自高天的能力’”才能做到。不要忘記，在那個時候，正如《宗徒大事錄》所記載的，門徒們聚集在“耶穌的母親瑪利亞”（宗一14）身旁。教宗方濟各11月13日上午，在聖伯多祿廣場主持週三公開接見活動，繼續關於聖神的要理講授，當天省思了聖母與聖神的關係。

獨特且不可摧毀的聯繫

教宗表示，雖然當時“在晚餐廳還有其她婦女與聖母瑪利亞在一起，但聖母的臨在卻是獨特的，與其她婦女有所不同”。因為“在她與聖神之間存在一種獨特且永不可摧毀的聯繫，那就是基督自己”。聖神藉著天主聖言、教會聖事和祈禱在教會中施展祂的聖化工程，另一個聖化途徑，則是經由對聖母瑪利亞的敬禮來實現。

“在天主教傳統中，有這句格言，這個諺語：‘Ad Iesum per Mariam’，意思是‘經由瑪利亞到達耶穌’。聖母讓我們看到耶穌，她向我們敞開大門，總是敞開著！聖母是媽媽，她牽著我們的手走向耶穌。聖母從不指向自己，聖母指向的是耶穌。這就是對聖母瑪利亞的敬禮：經由聖母的手到達耶穌。”

以生活的天主聖神所寫的書信

教宗解釋，倘若聖保祿宗徒稱基督徒團體是“我們供職所寫的基督的書信：不是用墨水寫的，而是以生活的天主聖神；不是寫在石版上，而是在血肉的心版上”（格後三3），聖母瑪利亞作為首位門徒和教會的形象，她也是以生活的天主聖神寫成的書信。

“正因如此，她能‘被眾人所知及閱讀’，即使是那些看不懂神學書籍的人、那些‘小孩子’也能閱讀。耶穌說天國的奧祕啟示給這些人，卻瞞住了智慧和明達的人（參閱：瑪十一25）。”

瑪利亞，聖神的新娘和門徒

接著，教宗重複聖方濟各獻給童貞瑪利亞的祈禱文，並強調其中的稱呼：“聖父的女兒、聖子的母親、聖神的新娘！瑪利亞與聖三的獨特關係無法用更簡單的言語來說明了”。教宗表示，“聖神的新娘”一詞“不應被絕對化，而應提取其中所含的真理，而且是非常美的一個真理”。

“她是新娘，但她首先是聖神的門徒。她是新娘與門徒……。我們要向她學習，成為順從聖神啟迪的人，尤其當聖神建議我們‘急速起身’去幫助需要我們的人時，更應如此，就像她那樣，在天使離開後立即起身。”（參閱：路一39）

如同一張白紙

教宗強調，當瑪利亞接受成為耶穌的媽媽，並對天使說，“願照上主的意願成就吧”，彷彿“聖母對天主說：‘我在這裡。我是一張書寫板：任上主隨意書寫，讓萬有的主隨意塑造我。’”

回到今日現實，教宗指出，“可以說，瑪利亞將自己當作一張白紙奉獻出來，上主在這張白紙上能隨意書寫”。如此一來，“天主之母成了聖神在聖化工程中的工具”。在關於天主、教會和聖德的滔滔不絕的言語和文字中，聖母“提示我們的只有兩句話，眾人，包括最卑微的人也能在各種境遇中說出：我在這裡，以及願照你的話成就於我吧！”

“瑪利亞是向上主說‘是’的人，她以自己的芳表和轉禱敦促我們，每當我們處在需要聽命或需要克服試探時，也要向上主說出我們的‘是’。”

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