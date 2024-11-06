教宗公開接見：我們祈禱時，聖神前來扶助我們

教宗方濟各在聖伯多祿廣場主持週三公開接見活動，繼續有關聖神的省思，驚嘆於聖神如何在我們的祈禱內施展威能。

（梵蒂岡新聞網）「基督徒的祈禱不是人在電話的這一頭、對電話另一頭的天主說話，不是這樣的。是天主在我們內祈禱！我們通過天主向天主祈禱。」教宗方濟各11月6日在週三公開接見活動中如此鼓勵聚集在聖伯多祿廣場上的信眾。當天他繼續以聖神為主題的系列要理講授，把焦點放在基督徒的祈禱上。

教宗首先表明，「聖神的聖化行動除了通過天主聖言和聖事以外，也表現在祈禱上」。正因如此，教宗要以這點展開當天上午的省思。

他指出，在基督徒的祈禱中，天主聖神既是主體也是客體。「換句話說，祂是施予祈禱的那位，也是藉著祈禱被賜予的那位。」「我們祈求能領受聖神，我們領受聖神，好能真正地祈禱」。如此一來，我們以天主兒女的身份祈禱，不像奴隸那樣。

聖神與祈禱

教宗闡明，我們必須祈禱才能領受聖神。「關於這點，福音記載，耶穌明確地說：『你們縱然不善，尚且知道把好東西給你們的兒女，何況在天之父，有不更將聖神賜與求祂的人嗎？』（路十一13）」

教宗表示，我們的祈禱是我們唯一能影響天主聖神的力量，而聖神賜給我們真正祈禱的恩典。

如何祈禱

的確，我們不知道如何祈禱才好。教宗說：「是的，聖神扶助我們的軟弱，但祂做了更重要的事。祂向我們證明了我們是天主的兒女，並讓我們開口呼喊：『阿爸，父呀！』（羅八15、迦四6）」

教宗表示，在祈禱中，聖神展現出祂是「護慰者」，也就是為我們發聲、捍衛我們的那一位。祂在天父跟前並不譴責我們，而是捍衛我們。「即使我們的心對我們有所責備」，聖神依然提醒我們，「天主比我們的心大」（若壹三20）。

祈禱倍增

聖神不僅代我們轉求，更教我們如何為弟兄姊妹代禱。更有甚者，「祂教導我們轉求的祈禱」。教宗指出，祈禱「格外中悅天主，因為這是最不求回報、無私付出的事」。

教宗驚嘆地說道：「當每一個人都為所有的人祈禱時，誠如聖盎博羅削所言，所有的人也都為每一個人祈禱；祈禱倍增。」

隨著禧年的臨近，教宗最後鼓勵大家「與護慰者聖神一起，按照天主的旨意代我們轉求」。

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