教宗三鐘經：權威是謙卑的服務，有權威者要給予他人希望及幫助

教宗11月10日在三鐘經祈禱活動中解釋當天福音的內容，指出耶穌譴責了一些經師的虛假態度。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月10日主日在誦念三鐘經活動中，講述了耶穌譴責經師的虛偽和耶穌對“權威”的不同詮釋。教宗從宗座大樓的窗口帶領信眾誦念《三鐘經》前，照例先為大家解釋了當天福音的內容。福音中說，耶穌“在耶路撒冷聖殿，在眾人面前，譴責了一些經師的虛假態度”。在以色列團體中，他們的工作是宣讀、抄寫和解釋聖經。教宗說，“他們備受尊重，人們尊敬他們”，但除了外表外，“他們的行為往往與他們所教導的並不相符，表裡不一”。

在這些有學問的人中，有些人“享有很高的威望和權力，‘從上往下’看別人”。教宗說，“從上往下看別人是非常不好的”，裝腔作勢。甚至還有些人，“連他們的祈禱也有可能不再是與主相遇的時刻”，而成為“炫耀假正經和假虔誠的機會”，以便“吸引人們的注意”。

教宗說，耶穌建議人們遠離這樣的人，要‘謹防他們’，不要模仿他們。”教宗接著指出，“我們知道，耶穌的言語和榜樣教導了很多與一般對‘權威’的詮釋不同的概念。祂用自我犧牲和謙卑的服務，以及以母愛和父愛對待他人，尤其是那些最需要者，來談論權威。耶穌邀請有權威者在從他的權位上看他人時，不是為了羞辱他們，而是為了鼓勵他們，給予他們希望和幫助”。

教宗叮囑信眾檢視自己的日常生活，根據基督的教導檢查自己的言行舉止，並問問自己，“我在自己的職責範圍內是如何表現的？我是謙卑行事還是對自己的地位感到自豪？我是慷慨大方和尊重別人，還是無禮和粗魯專橫地對待他們？對於最脆弱者，我是否關心過他們，是否彎下腰幫助他們重新站起來？”

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