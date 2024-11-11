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教宗三鐘經：權威是謙卑的服務，有權威者要給予他人希望及幫助

教宗11月10日在三鐘經祈禱活動中解釋當天福音的內容，指出耶穌譴責了一些經師的虛假態度。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月10日主日在誦念三鐘經活動中，講述了耶穌譴責經師的虛偽和耶穌對“權威”的不同詮釋。教宗從宗座大樓的窗口帶領信眾誦念《三鐘經》前，照例先為大家解釋了當天福音的內容。福音中說，耶穌“在耶路撒冷聖殿，在眾人面前，譴責了一些經師的虛假態度”。在以色列團體中，他們的工作是宣讀、抄寫和解釋聖經。教宗說，“他們備受尊重，人們尊敬他們”，但除了外表外，“他們的行為往往與他們所教導的並不相符，表裡不一”。

在這些有學問的人中，有些人“享有很高的威望和權力，‘從上往下’看別人”。教宗說，“從上往下看別人是非常不好的”，裝腔作勢。甚至還有些人，“連他們的祈禱也有可能不再是與主相遇的時刻”，而成為“炫耀假正經和假虔誠的機會”，以便“吸引人們的注意”。

教宗說，耶穌建議人們遠離這樣的人，要‘謹防他們’，不要模仿他們。”教宗接著指出，“我們知道，耶穌的言語和榜樣教導了很多與一般對‘權威’的詮釋不同的概念。祂用自我犧牲和謙卑的服務，以及以母愛和父愛對待他人，尤其是那些最需要者，來談論權威。耶穌邀請有權威者在從他的權位上看他人時，不是為了羞辱他們，而是為了鼓勵他們，給予他們希望和幫助”。

教宗叮囑信眾檢視自己的日常生活，根據基督的教導檢查自己的言行舉止，並問問自己，“我在自己的職責範圍內是如何表現的？我是謙卑行事還是對自己的地位感到自豪？我是慷慨大方和尊重別人，還是無禮和粗魯專橫地對待他們？對於最脆弱者，我是否關心過他們，是否彎下腰幫助他們重新站起來？”

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2024 November 11, 12:30

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。