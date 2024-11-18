教宗三鐘經：信賴福音，不再活在死亡的焦慮中

教宗方濟各11月17日主日帶領信眾誦念《三鐘經》時強調，當我們處在苦難、危機和失敗中時，需要審視生命和歷史，不要害怕失去那些會結束的，卻要為會留下的而喜悅。戰爭、暴力和自然災害造成的痛苦可以教導我們，不執著於世上註定會消逝的東西。萬物皆會消亡，但我們不會失去我們所建立和熱愛的一切。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月17日主日在梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《三鐘經》時，就當天的福音展開了他的要理講授。教宗講述了“什麼會過去，什麼會留下”。世間萬物註定會消逝，而我們能夠給予的愛卻會留下。

不執著於過去的事物

教宗方濟各省思當天的福音，邀請我們克服對塵世事物的執著：危機、失敗，以及戰爭、暴力和自然災害造成的痛苦，不能也不應讓我們陷入悲傷之中。教宗似乎在傳達這樣的訊息：一切都會走向終結的感覺只是一種感覺，“我們意識到，即使是最美好的事物也會消逝”。

“危機、失敗，即便令人痛苦，卻很重要，因為它們教導我們對一切事物給予適當的分量，不讓內心緊系於這個世界的現實，因為這些事物終將過去：註定會消逝。”

我們不會失去所建立和熱愛的一切

教宗邀請眾人活出福音中復活與永恆的應許，因著這份應許，我們“不再活在對死亡的焦慮中”。

“萬物皆會消亡，我們有天也會逝去，但我們不會失去我們所建立和熱愛的一切，因為死亡將是新生命的開始。弟兄姐妹們，即便處在苦難、危機和失敗中，福音邀請我們審視生命和歷史，不要害怕失去那些會消逝的事物，卻要為會留下的而喜悅：天主為我們預備了一個充滿生命與喜樂的未來。”

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