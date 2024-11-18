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教宗三鐘經：信賴福音，不再活在死亡的焦慮中

教宗方濟各11月17日主日帶領信眾誦念《三鐘經》時強調，當我們處在苦難、危機和失敗中時，需要審視生命和歷史，不要害怕失去那些會結束的，卻要為會留下的而喜悅。戰爭、暴力和自然災害造成的痛苦可以教導我們，不執著於世上註定會消逝的東西。萬物皆會消亡，但我們不會失去我們所建立和熱愛的一切。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月17日主日在梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《三鐘經》時，就當天的福音展開了他的要理講授。教宗講述了“什麼會過去，什麼會留下”。世間萬物註定會消逝，而我們能夠給予的愛卻會留下。

不執著於過去的事物

教宗方濟各省思當天的福音，邀請我們克服對塵世事物的執著：危機、失敗，以及戰爭、暴力和自然災害造成的痛苦，不能也不應讓我們陷入悲傷之中。教宗似乎在傳達這樣的訊息：一切都會走向終結的感覺只是一種感覺，“我們意識到，即使是最美好的事物也會消逝”。

“危機、失敗，即便令人痛苦，卻很重要，因為它們教導我們對一切事物給予適當的分量，不讓內心緊系於這個世界的現實，因為這些事物終將過去：註定會消逝。”

我們不會失去所建立和熱愛的一切

教宗邀請眾人活出福音中復活與永恆的應許，因著這份應許，我們“不再活在對死亡的焦慮中”。

“萬物皆會消亡，我們有天也會逝去，但我們不會失去我們所建立和熱愛的一切，因為死亡將是新生命的開始。弟兄姐妹們，即便處在苦難、危機和失敗中，福音邀請我們審視生命和歷史，不要害怕失去那些會消逝的事物，卻要為會留下的而喜悅：天主為我們預備了一個充滿生命與喜樂的未來。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

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2024 November 18, 10:32

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。