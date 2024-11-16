教宗要求羅馬教區協助處理住房危機

教宗方濟各致函羅馬教區全體聖職人員和修會長上，邀請他們開放其設施或空屋給無家可歸者，作為2025禧年期間有需要者得到希望的「有形記號」。

（梵蒂岡新聞網）羅馬教區正在為2025年希望禧年期間迎接數百萬朝聖者做準備之際，教宗方濟各向永城的本堂神父、聖職人員、修會長上及教會團體代表們發表信函。教宗籲請他們對窮人和有需要的人做出愛德與關懷的行動，藉以在禧年期間提供希望的「有形記號」。

天主聖愛激發希望

「是天主聖愛在激發希望，而且天主聖愛通過我們的愛傳揚開來。」教宗在信函中如此寫道，並感謝羅馬的許多堂區、修會團體、善會、教會運動和家庭「做許多事去廣傳天主的愛，藉由時常默默無聞卻具體的愛德之舉，在人們的生活中激起希望」。

羅馬的住房危機

教宗接著提到，在教會社會訓導中，公共利益涵蓋了「所有保障人性尊嚴的條件」，包括不可侵犯的土地權、住房權和工作權。教宗特別談論了住房這個在意大利首都存在已久的問題，視之為可以增進希望和尊嚴的關鍵領域。

在眾人為禧年朝聖者的湧入做準備之際，教宗敦促羅馬教區與政府及公民社會合作，一起應對住房這項社會緊急危機。

勇敢對無家可歸者做出愛的舉動

教宗尤其要求所有教會團體「勇敢地對他們的近人做出愛的舉動」，將他們手中的所有空房、閒置的接待中心提供給無家可歸者或那些可能會失去住房的人使用。教宗表示，這些人應當受到機構和社會服務的支持，協會和民間運動則要從事其它服務，使接待工作符合尊嚴，培養手足情誼。

在信函的結尾處，教宗再次感謝羅馬教區的司鐸、會士和平信徒的慷慨。「謝謝你們為了傳揚天主聖愛，為了在每個人的生活中，特別是在最急需者生活中激發希望，目前已經做的一切。」

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