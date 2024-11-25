教宗三鐘經：上主為我們的內心和生命注入光明

教宗24日誦念三鐘經時提醒到：使自己成為眾人之僕的耶穌的聲音是真理的聲音，祂永不厭煩地寬恕我們。

（梵蒂岡新聞網）“君王”和“世界”是教宗方濟各11月24日主日在宗座大樓帶領信眾誦念三鐘經前的講話中提到的兩個詞語。當天的福音記述比拉多審問耶穌。

教宗說：“聆聽上主會給我們內心和生命注入光明。我們要試著問問自己，每個人捫心自問：我可以說耶穌是我的‘君王’嗎？或者我的心中有另一位‘君王’？祂的話是我的指南、我的堅定信念嗎？我在祂身上看到那位始終寬恕且在等待給予我們寬恕的天主的慈悲面容嗎？”

教宗提到比拉多和耶穌的對話，他談到“君王”一詞新的含義。比拉多願意明白“他面前的人是否構成威脅，對他來說，君王是一位統治他所有臣民的權威”。“耶穌是君王，因為祂是見證人：是說真理的那一位。取了肉身的聖言耶穌的王權，在於祂的真實、有效、能改變世界的話。”

接著教宗指出，“我們很清楚”比拉多的世界。那是一個“強者戰勝弱者、富人高於窮人、粗暴的人勝過溫良人的世界”。耶穌為王的世界，則是一個“以天主愛的力量拯救被邪惡毀壞的受造物的世界。因為耶穌使人自由，祂寬恕人，賜予和平與正義”。教宗說，“神父，這是真的嗎？是的，你的心靈怎麼樣？那裡有沉重的東西嗎？昔日的罪過嗎？耶穌始終寬恕。耶穌從不疲倦地寬恕。這是耶穌的王國。如果你心中有不好的事情，要請求寬恕。祂一直寬恕”。

最後，教宗解釋說，比拉多沒有向真理開放。然而“基督來到這個世界上：凡屬於真理的，必聽從祂的聲音。是拯救我們的普世君王的聲音”。

（23.11.2024）鏈接網址：www.vaticannews.cn

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