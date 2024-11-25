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教宗三鐘經：上主為我們的內心和生命注入光明

教宗24日誦念三鐘經時提醒到：使自己成為眾人之僕的耶穌的聲音是真理的聲音，祂永不厭煩地寬恕我們。

（梵蒂岡新聞網）“君王”和“世界”是教宗方濟各11月24日主日在宗座大樓帶領信眾誦念三鐘經前的講話中提到的兩個詞語。當天的福音記述比拉多審問耶穌。

教宗說：“聆聽上主會給我們內心和生命注入光明。我們要試著問問自己，每個人捫心自問：我可以說耶穌是我的‘君王’嗎？或者我的心中有另一位‘君王’？祂的話是我的指南、我的堅定信念嗎？我在祂身上看到那位始終寬恕且在等待給予我們寬恕的天主的慈悲面容嗎？”

教宗提到比拉多和耶穌的對話，他談到“君王”一詞新的含義。比拉多願意明白“他面前的人是否構成威脅，對他來說，君王是一位統治他所有臣民的權威”。“耶穌是君王，因為祂是見證人：是說真理的那一位。取了肉身的聖言耶穌的王權，在於祂的真實、有效、能改變世界的話。”

接著教宗指出，“我們很清楚”比拉多的世界。那是一個“強者戰勝弱者、富人高於窮人、粗暴的人勝過溫良人的世界”。耶穌為王的世界，則是一個“以天主愛的力量拯救被邪惡毀壞的受造物的世界。因為耶穌使人自由，祂寬恕人，賜予和平與正義”。教宗說，“神父，這是真的嗎？是的，你的心靈怎麼樣？那裡有沉重的東西嗎？昔日的罪過嗎？耶穌始終寬恕。耶穌從不疲倦地寬恕。這是耶穌的王國。如果你心中有不好的事情，要請求寬恕。祂一直寬恕”。

最後，教宗解釋說，比拉多沒有向真理開放。然而“基督來到這個世界上：凡屬於真理的，必聽從祂的聲音。是拯救我們的普世君王的聲音”。

（23.11.2024）鏈接網址：www.vaticannews.cn

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2024 November 25, 13:01

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。