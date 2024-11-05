教宗方濟各將那不勒斯總主教加入新樞機的名單

聖座新聞室主任布魯尼告知，教宗宣布在12月7日將擢升的新樞機的名字中，包括那不勒斯的總主教多明我·巴塔利亞。繼印尼休庫爾主教10月份婉拒樞機銜之後，新樞機的人數仍然是21位。

（梵蒂岡新聞網）在12月7日的樞密會議上領受紅色方帽的新樞機將是21位。教宗方濟各在準樞機的名單上添加了一個新名字，他就是意大利人多明我·巴塔利亞（Domenico Battaglia），2020年12月起擔任那不勒斯的總主教。這個消息是聖座新聞室主任布魯尼於11月4日下午宣布的。他在一份聲明中表示：“教宗方濟各宣布，在12月7日將擢升的新樞機的名字中，包括那不勒斯的總主教多明我·巴塔利亞。”

多明我·巴塔利亞總主教是意大利卡拉布里亞人，2020年起領導那不勒斯總教區，因其與最脆弱群體站在一起、在社會中從事的努力而廣受稱讚，人們親切地稱呼他“明我神父”。這位新的準樞機告訴本新聞網：“樞機榮譽是服務和責任。你們不要稱呼我閣下，我永遠是明我神父。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html