聖座參與COP29：冷漠是不義的幫兇

聖座國務卿帕羅林樞機代表教宗方濟各和聖座在聯合國第29屆氣候變化大會上致詞，敦促盡快為應對氣候變化採取行動，將環境保護、和平、正義與全球團結互助相提並論。樞機告誡說：冷漠助長不義。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機代表聖座在阿塞拜疆首都巴庫出席聯合國第29屆氣候變化大會（COP29）。樞機在致詞中強調，依照「我們所知的科學數據，我們一天都不能再拖延」，而且「數據表明，保護受造界是我們時代最為迫切的議題之一，我們必須承認它與維護和平密切相關」。

個人與團體的自私

聖座國務卿代表教宗在本屆氣候變化大會上發言時指出，本屆會議召開的背景是人們「對多邊機構日漸失望，以及築起高牆的危險趨勢」。他提到，個人和有權勢團體的自私態度使得不信任和分裂的氣氛雪上加霜。

帕羅林樞機指出，全球化雖然拉近我們彼此之間的距離，卻無法讓我們感到互為弟兄姊妹。「經濟發展並未減輕不平等的情況。相反地，它造成以利潤和特定利益為先，罔顧對最弱小者的保護，環境問題逐漸惡化」。

這個趨勢必須扭轉。為了做到這點，並且營造一種尊重人的生活與尊嚴的文化，「務必明白生活型態的負面後果會影響到每一個人」。

生態債務和外債的危險

面對許多早已債台高築的國家，帕羅林樞機籲請努力找出方法，以免進一步損害它們的發展和適應能力。「在討論氣候資金時，應當記得生態債務和外債是一體兩面的事，以未來作為抵押物」。

有鑒於此，帕羅林樞機重申教宗方濟各的呼籲，即：有些國家的債務永遠也還不清，比較富裕的國家應該予以免除。樞機指出，教宗這一席話「不僅涉及慷慨，更是正義的問題」。

接著，帕羅林樞機呼籲建立一個新的、為人著想的全球金融體系，好能支持公平且可持續的發展，尤其要幫助弱小國家的發展。樞機也期勉本屆大會激發那促進包容性成長的政治意願。

我們不可視而不見

談到這方面的努力，帕羅林樞機強調，聖座「在整體生態、教育和宣導領域格外努力，要讓眾人意識到環境在任何層級都是與人和社會有關的問題」。我們不可視而不見，因為「冷漠是不義的幫兇」。

聖座國務卿邀請在場眾人自問：我可以做什麼？我如何能作出貢獻？

樞機最後總結道：「今天沒有時間冷眼旁觀了。我們不能對此洗手不管、保持距離、疏忽大意或漠不關心。這是本世紀真正的挑戰。」

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