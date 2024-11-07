教宗：為遭受洪災襲擊的巴倫西亞和西班牙祈禱

教宗11月6日在公開接見活動前，向巴倫西亞的主保“被遺棄者聖母”敬獻一支花，為該地區日前遭風暴襲擊的遇難者祈禱。公開接見活動結束時，教宗再次為和平發出呼籲。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月6日在聖伯多祿廣場主持週三公開接見活動前，來到放置在廣場上的“被遺棄者聖母”態像前，靜默祈禱片刻，並將一支花敬獻於聖母像前。這尊聖母像是遭風暴襲擊的巴倫西亞人送給教宗的。

教宗說：“我願意向被遺棄者聖母致敬，她是照顧貧困者的聖母、巴倫西亞的主保。巴倫西亞和西班牙其他地區遭遇了極大的痛苦。”今天，我們以這種特別的方式為這些遭遇苦難的人祈禱。

此前在11月3日主日，教宗誦念《三鐘經》後為巴倫西亞洪災的遇難者祈禱，呼籲人們伸出援手幫助處於困境中的災民。他說：“我為巴倫西亞人們做些什麼呢？我祈禱？我提供什麼幫助呢？你們好好想想這個問題。”

據當地當局提供的數據，西班牙地區已有89人失蹤，確定死亡人數為211人。

教宗在公開接見活動結束時為伊比利亞人誦念《聖母經》，並再次為和平發出呼籲，說，“我們不能忘記飽受折磨的烏克蘭，不能忘記加沙和以色列。前幾天，153名平民在街上遭到槍擊。這令人非常悲痛。我們不能忘記緬甸”。

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