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Pope Francis praying before statue of Our Lady of Desemparados at General Audience Pope Francis praying before statue of Our Lady of Desemparados at General Audience  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
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教宗：為遭受洪災襲擊的巴倫西亞和西班牙祈禱

教宗11月6日在公開接見活動前，向巴倫西亞的主保“被遺棄者聖母”敬獻一支花，為該地區日前遭風暴襲擊的遇難者祈禱。公開接見活動結束時，教宗再次為和平發出呼籲。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月6日在聖伯多祿廣場主持週三公開接見活動前，來到放置在廣場上的“被遺棄者聖母”態像前，靜默祈禱片刻，並將一支花敬獻於聖母像前。這尊聖母像是遭風暴襲擊的巴倫西亞人送給教宗的。

教宗說：“我願意向被遺棄者聖母致敬，她是照顧貧困者的聖母、巴倫西亞的主保。巴倫西亞和西班牙其他地區遭遇了極大的痛苦。”今天，我們以這種特別的方式為這些遭遇苦難的人祈禱。

此前在11月3日主日，教宗誦念《三鐘經》後為巴倫西亞洪災的遇難者祈禱，呼籲人們伸出援手幫助處於困境中的災民。他說：“我為巴倫西亞人們做些什麼呢？我祈禱？我提供什麼幫助呢？你們好好想想這個問題。”

據當地當局提供的數據，西班牙地區已有89人失蹤，確定死亡人數為211人。

教宗在公開接見活動結束時為伊比利亞人誦念《聖母經》，並再次為和平發出呼籲，說，“我們不能忘記飽受折磨的烏克蘭，不能忘記加沙和以色列。前幾天，153名平民在街上遭到槍擊。這令人非常悲痛。我們不能忘記緬甸”。

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2024 November 07, 12:32

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