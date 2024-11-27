今年12月4日起，週三公開接見也將有中文讀經員

教宗方濟各11月27日在聖伯多祿廣場主持週三公開接見活動，宣布從下一週，即12月4日週三起，也將有中文讀經員。

（梵蒂岡新聞網）「下一週，隨著進入將臨期，公開接見活動要理講授的概要也將開始有中文翻譯。」教宗方濟各11月27日上午在週三公開接見活動結束之際，宣布了這個消息。例行的週三公開接見目前有意大利語讀經員，也有將教宗的話語翻譯成法語、英語、德語、西班牙語、葡萄牙語、阿拉伯語和波蘭語的讀經員。自12月4日起，也將有中文讀經員。

回顧歷史

今天在梵蒂岡電台－梵蒂岡新聞網的門戶網站可以用繁體中文和簡體中文來閱讀消息。教宗的廣播電台中文節目部誕生於1950年，《羅馬觀察報》於1981年首次以中文印刷，當時若望保祿二世教宗在出訪日本期間出人意料地用中文發言。2009年，聖座官方網站vatican.va也有中文頁面。至於《信仰通訊社》則是從1998年起用簡體中文刊登消息。

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